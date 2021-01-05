Источник материала: Хартия'97

Саудиты удалили песню с YouTube после снятия блокады с Катара 5.01.2021, 21:28

В песне говорилось об ошибках Катара и причинах вражды с ним остальных государств Персидского залива.

Саудовская компания Rotana Media Group удалила с YouTube свою песню «Teach Qatar», в которой говорилось об ошибках Катара и причинах вражды с ним остальных государств Персидского залива. Песня исчезла после примирения Катара с соседями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, песню написал старший советник королевского двора Саудовской Аравии Турки Аль-Ших.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн и ряд других стран разорвали дипломатические отношения с Катаром в 2017 году. Последний обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других стран. Одной дипломатической блокадой дело не ограничилось, к ней добавилась торговая, а Саудовская Аравия закрыла для судов и самолетов Катара свое воздушное и водное пространство.

Лидеры шести стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, 5 января подписали соглашение о «солидарности и стабильности». Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пояснил, что государствам пора объединить усилия против внешних угроз, в особенности, против Ирана. Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения с Катаром в полном объеме, Эр-Рияд открыл границы.

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