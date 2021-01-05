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Мужская сборная Беларуси по гандболу стартовала в отборе Евро с победы

05.01.2021 21:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мужская сборная Беларуси по гандболу стартовала в отборе Евро с победы

  • 5.01.2021, 21:22
Мужская сборная Беларуси по гандболу стартовала в отборе Евро с победы
фото: pressball.by

Белорусы победили норвежцев.

Мужская сборная Беларуси в стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2022 победила команду Норвегии, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — НОРВЕГИЯ — 33:25 (17:10)

Минск. Дворец спорта "Уручье". Начало — в 17.30.

Судьи — Бартош Лещински, Марчин Пехота (оба — Польша).

БЕЛАРУСЬ: Кишов, Мороз (1); Подшивалов (2), Астрашапкин (1), Сельвесюк, Гайдученко (4), Вайлупов (4), Кулак (4), Королек (3), Юринок (3), Кулеш (7), Алехин, Бохан (1), Самойло (1), Ярош (1), Лукашевич (1).

НОРВЕГИЯ: Хейерен, Хауг, Имсгард; Рамбо (5), Хакай (1), Эк Ага, Бартольд (7), Скеннингсен (4), Хорген (2), Бальстад, Хаугсенг (2), Бойлесен (2), Хофстад, Николайсен (1), Грендаль (1), Торесен Лиен.

ГРУППА 6: БЕЛАРУСЬ — 2 очка (1 матч), Норвегия — 2 (2), Латвия — 0 (0), Италия — 0 (1).

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Теги: Минск
 
 
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