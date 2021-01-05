ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отключение интернета стоило Беларуси $336 миллионов

05.01.2021 21:47 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Отключение интернета стоило Беларуси $336 миллионов

8
  • 5.01.2021, 21:03
  • 4,783
Отключение интернета стоило Беларуси 6 миллионов

Таракан отключал интернет во время массовых протестов.

Согласно новому исследованию компании Top10VPN, блокировки интернета в 2020 году обошлись Беларуси в $336,4 млн. Среди остальных стран дороже заплатила только Индия — около $2,78 млрд, пишет Dev.by.

Доступ в сеть в Беларуси в 2020 году отсутствовал 218 часов. Отключения затронули 7,9 млн интернет-пользователей. Самые длительные перебои были организованы тоже в Индии: здесь власти полностью блокировали интернет (1655 часов) или замедляли скорость соединения (7272 часа) в общей сложности 8927 часов.

Как пишут исследователи, в Беларуси отключения сопровождались нарушением прав человека, в том числе права на мирные собрания и свободы прессы, а также фальсификацией выборов.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таракан отключал интернет во время массовых протестов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беспилотники MQ-9 разместили в Румынии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика