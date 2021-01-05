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В Гомеле задержали правозащитника Леонида Судаленко

05.01.2021 21:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Гомеле задержали правозащитника Леонида Судаленко

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  • 5.01.2021, 20:51
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В Гомеле задержали правозащитника Леонида Судаленко
Леонид Судаленко

В доме лауреата французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» проходит обыск.

Около 10 часов продолжался обыск в гомельском центре оппозиции. После этого правозащитника Леонида Судаленко забрали в Управление по борьбе с организованной преступностью, пишет «Радыё Свабода».

5 января сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией пришли с обыском в Гомельский общественно-политический центр «Полесская, 52».


При поддержке ОМОН они практически 10 часов проводили обыск. Такие действия милиционеры объяснили тем, что в офисе якобы могут быть «предметы и вещи», причастные к уголовному делу Владимира Непомнящих.

По итогу около 18.40 стало известно, что на Полесской, 52 забрали документы, касающиеся деятельности правозащитника Леонида Судаленко (постановления судов, обжалования), а также технику и бело-красно-белые флаги. Сейчас правозащитника повезли «на беседу» в УБОПиК. Судаленко в период выборов и после них много помогал участникам протестов — в обжаловании судебных постановлений и т.д..


Согласно переписи, после обыска изъяли 304 предмета. Сняли и забрали даже бело-красно-белые флаги со стен.


В данный момент обыск начинается дома у Леонида Судаленко.

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Теги: Гомель
 
 
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В доме лауреата французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» проходит обыск.
 
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