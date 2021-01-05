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По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крытый теннисный манеж возвели в Солигорске в спорткомплексе «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект построили благодаря инициативе и участию «Беларуськалия». За последние годы при поддержке предприятия построили десятки спортивных объектов. Манеж стал одним из самых масштабных.
Юлия Минич, корреспондент:
Три профессиональных корта: один с трибунами для соревнований, два других – для любительских занятий и тренировок. Размеры манежа действительно впечатляют. К слову, построили его в рекордные сроки: понадобилось около двух лет, чтобы возвести спортивное сооружение по последнему слову техники.
Сергей Комса, руководитель школы тенниса:
Ставку в школе тенниса делают на юных спортсменов: только в 2020 году в мир большого спорта пришли около 50 девчонок и мальчишек. Для них сегодня и состоялся первый в истории города Рождественский турнир. Ребята как никогда старались показать свои умения и навыки, а профессиональные корты для них – хорошее подспорье для новых побед в турнирах.
Варвара Константинова, учащаяся школы тенниса:
Солигорск – город спорта. Об этом говорят успехи спортсменов в мире футбола, волейбола, гимнастики, плавания, тяжелой атлетики, борьбы. Не исключение и женские, и мужские команды по теннису. Но, как известно, за большими победами стоит не менее большой труд. Для того чтобы у каждого была возможность блистать в теннисе, в школе будут работать бесплатные группы. Помогут и с покупкой спортинвентаря.
Сергей Неред, заместитель директора Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация»:
Проект действительно уникальный. Он даст толчок еще большему развитию тенниса в Солигорске и Минской области. А о звездах мирового тенниса будут говорить далеко за пределами Беларуси.
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По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир
Новости Беларуси. Крытый теннисный манеж возвели в Солигорске в спорткомплексе «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект построили...
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