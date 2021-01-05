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По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

05.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крытый теннисный манеж возвели в Солигорске в спорткомплексе «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Объект построили благодаря инициативе и участию «Беларуськалия». За последние годы при поддержке предприятия построили десятки спортивных объектов. Манеж стал одним из самых масштабных.

Подробности в материале Юлии Минич.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Юлия Минич, корреспондент:
Современный и функциональный крытый теннисный манеж открылся в спортивном комплексе «Шахтер» в Солигорске. Он соответствует всем требованиям для проведения национальных турниров. Здесь смогут заниматься как любители, так и профессиональные спортсмены.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Три профессиональных корта: один с трибунами для соревнований, два других – для любительских занятий и тренировок. Размеры манежа действительно впечатляют. К слову, построили его в рекордные сроки: понадобилось около двух лет, чтобы возвести спортивное сооружение по последнему слову техники.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Сергей Комса, руководитель школы тенниса:
Всегда был серьезный запрос в городе на строительство теннисного манежа, потому что занимались мы в разных условиях, в различных спортзалах. Построено два года назад два профессиональных корта в санатории «Березка», мы уже туда переходили. Но, конечно, открытые корты не позволяют заниматься профессионально теннисом круглогодично, поэтому мы подстраивались как-то под этот момент, решали его. Тем не менее полноценный тренировочный процесс было наладить достаточно сложно. Но сейчас крытый теннисный манеж позволяет нам круглогодично расти и прогрессировать, ну и завоевывать кубки и медали на турнирах различного уровня.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Ставку в школе тенниса делают на юных спортсменов: только в 2020 году в мир большого спорта пришли около 50 девчонок и мальчишек. Для них сегодня и состоялся первый в истории города Рождественский турнир. Ребята как никогда старались показать свои умения и навыки, а профессиональные корты для них – хорошее подспорье для новых побед в турнирах.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Варвара Константинова, учащаяся школы тенниса:
Была на трех соревнованиях. Первое соревнование проиграла, остальные два выиграла: третье и второе места. Мне 12 лет, я занимаюсь теннисом уже четвертый год. Очень рада, что открылся теннисный клуб. Буду часто ходить заниматься сюда с родителями, с тренером.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Солигорск – город спорта. Об этом говорят успехи спортсменов в мире футбола, волейбола, гимнастики, плавания, тяжелой атлетики, борьбы. Не исключение и женские, и мужские команды по теннису. Но, как известно, за большими победами стоит не менее большой труд. Для того чтобы у каждого была возможность блистать в теннисе, в школе будут работать бесплатные группы. Помогут и с покупкой спортинвентаря.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Сергей Неред, заместитель директора Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация»: 
Это позволит круглогодично заниматься теннисом – прекрасным видом спорта как детям, так и взрослым, так и работникам «Белкалия», жителям города Солигорска. Я думаю, здесь пройдут и соревнования, и мастер-классы.

По дороге к «Большому шлему». В Солигорске открыли современный теннисный центр и провели первый Рождественский турнир

Проект действительно уникальный. Он даст толчок еще большему развитию тенниса в Солигорске и Минской области. А о звездах мирового тенниса будут говорить далеко за пределами Беларуси.

Люди в материале: Юлия Минич, Сергей Комса, Варвара Константинова, Сергей Неред

 
 
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Новости Беларуси. Крытый теннисный манеж возвели в Солигорске в спорткомплексе «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект построили...
 
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