Правозащитник Леонид Судаленко задержан в Гомеле после обыска

пишет радио Свобода. После этого правозащитника Леонида Судаленко доставили в Управление по борьбе с организованной преступностью,радио Свобода.





5 января сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией провели обыск в гомельском общественно-политическом центре «Полесская, 52».













По данным переписи, после обыска изъято 304 единицы. Даже бело-красно-белые флаги были сняты со стен.

При поддержке ОМОНа они искали почти 10 часов. Полицейские объяснили такие действия тем, что в офисе могли находиться «предметы и вещи», связанные с уголовным делом Владимира Непомняших.







