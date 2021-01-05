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Правозащитник Леонид Судаленко задержан в Гомеле после обыска
Источник материала: Партизан
Обыск в Гомельском центре оппозиции длился около 10 часов.
После этого правозащитника Леонида Судаленко доставили в Управление по борьбе с организованной преступностью,
5 января сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией провели обыск в гомельском общественно-политическом центре «Полесская, 52».
По данным переписи, после обыска изъято 304 единицы. Даже бело-красно-белые флаги были сняты со стен.
При поддержке ОМОНа они искали почти 10 часов. Полицейские объяснили такие действия тем, что в офисе могли находиться «предметы и вещи», связанные с уголовным делом Владимира Непомняших.
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Обыск в Гомельском центре оппозиции длился около 10 часов.
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