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Правозащитник Леонид Судаленко задержан в Гомеле после обыска

05.01.2021 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обыск в Гомельском центре оппозиции длился около 10 часов.

После этого правозащитника Леонида Судаленко доставили в Управление по борьбе с организованной преступностью, пишет радио Свобода.

5 января сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией провели обыск в гомельском общественно-политическом центре «Полесская, 52».



По данным переписи, после обыска изъято 304 единицы. Даже бело-красно-белые флаги были сняты со стен.
При поддержке ОМОНа они искали почти 10 часов. Полицейские объяснили такие действия тем, что в офисе могли находиться «предметы и вещи», связанные с уголовным делом Владимира Непомняших.
 
 
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Обыск в Гомельском центре оппозиции длился около 10 часов.
 
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