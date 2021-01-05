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Сборная Беларуси по гандболу в матче квалификации на Евро-2022 обыграла норвежцев

05.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче квалификации парни Шевцова на паркете Дворца спорта «Уручье» встречались с командой Норвегии.

Сборная Беларуси по гандболу в матче квалификации на Евро-2022 обыграла норвежцев

Тренерский штаб «викингов» выставил на игру второй состав, однако турнирную ценность нашей виктории этот факт отнюдь не снижает. Резервисты скандинавов продержались на равных большую часть первого тайма, но ближе к концу белорусы выдали мощный рывок и ушли на перерыв с разницей +7. Вторую половину наши парни выиграли с минимальным преимуществом в один мяч. В итоге 33:25 и первые три очка в копилку.

Сборная Беларуси по гандболу в матче квалификации на Евро-2022 обыграла норвежцев

Следующий матч отбора на чемпионат Европы белорусы также сыграют против Норвегии – 8 января в гостях. Соперниками нашей команды по группе также являются сборные Латвии и Италии.

Люди в материале: Юрий Шевцов

 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче квалификации...
 
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