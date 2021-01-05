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Макар — о скандальной записи: «Собирал информацию на Тертеля. Но случился разговор об убийствах»
05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кто сделал запись, где человек, похожий на экс-министра Зайцева, планирует устранение политэмигрантов, почему ее опубликовали только сейчас и каких еще разоблачений ждать в ближайшее время?
Об этом в интервью
Напомним, на записи речь идет об устранении Олега Алкаева, бывшего начальника столичного следственного изолятора № 1, Вячеслава Дудкина, бывшего сотрудника Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси, полковника Владимира Бородача, бывшего командира 5-й специальной бригады. Упоминается также о ликвидации журналиста Павла Шеремета.
Почему запись опубликована только сейчас?
Игорь Макар рассказал, что данную запись получил еще в 2012 году от своих анонимных источников из Комитета госбезопасности.
— На той записи я услышал имя моего друга Олега Алкева, поэтому, пытаясь спасти ему жизнь, я обратился к американским дипломатам, — поясняет экс-боец «Алмаза». — Так, Олег Алкаев получил из криминальной полиции сообщение, что ему нужна охрана, что ему нельзя в ближайшее время выезжать из Берлина и даже из Германии, потому что его жизни угрожает опасность.
Публиковать запись Игорь Макар не стал.
— Я, когда уехал в Евросоюз, с самого начала собирал любую информацию, что касалась чиновников, а также госслужащих, и я тогда понимал, что публикация не принесет какой-то пользы.
Все изменилось в 2020 году после президентских выборов.
— Я понял, что именно сейчас то время, когда белорусскому народу нужна помощь и поддержка, — пояснил Макар.
Версия о «руке Москвы»
Игорь Макар опроверг подозрение о том, что публикация записи — это «многоходовочка, придуманная в Москве», чтобы надавить на Лукашенко.
— Нет, абсолютно. Повторюсь, что все публикации, которые появляются в последнее время — это все благодаря белорусскому народу, — отмечает экс-боец «Алмаза». — Единственное, я очень надеюсь, что именно Российская Федерация отреагирует на данную публикацию и прекратит полностью поддержку Александра Лукашенко.
Какую опасность имели для режима лица, которых хотели устранить?
По словам Игоря Макара, данные люди являются источником очень важной информации.
— Тот же Дудкин полностью скопировал на флэшку данные своего компьютера и даже данные Наумова – экс-министра внутренних дел. Олег Алкев владеет огромной информацией по поводу пропавших политиков. Бородач заявлял, что у него есть какая-то запись по поводу убийства Захаренко. Поэтому надо было, чтобы эта информация не всплыла.
Что же касается устранения Павла Шеремета, то была и еще одна причина.
— Они хотели сделать что-то резонансное, чтобы начать пользоваться теми деньгами, которые были выделены на спецсчет, — поясняет Игорь Макар.
Необходимо было именно резонансное дело. И оно касалось Павла Шеремета. И эти два человека, которых мы слышим на записи, выехали на следующий день в РФ именно по поводу Павла Шеремета.
Игорь Макар считает, что убийство журналиста в 2016 году также может быть делом рук белорусских спецслужб.
— Общался с самыми серьезными людьми в белорусских структурах по этому поводу, мнение у всех практически одно: в Беларуси (в КГБ — прим. Ред.) меняются руководители, но не меняются поставленные задачи.
Как была сделана запись
По словам Игоря Макара, записать разговор удалось с помощью жучка, который был установлен в кабинете министра КГБ.
— Было очень опасно, что данный жучок будет обнаружен, — рассказывает он. — Человек, который имел доступ к самому кабинету главы КГБ, на сегодняшний день находится в стране Евросоюза и его жизни уже не угрожает опасность.
Более того, Игорь Макар рассказал, что целью был не министр Зайцев.
— На то время была информация по поводу Тертеля (нынешний глава КГБ Иван Тертель — прим.ред.), его схемах финансовых. Тогда все в кругу Лукашенко знали, что именно Тертель является долларовым миллионером. Я собирал на него информацию. И мой информатор говорил, что происходят какие-то серьезные встречи и на всех присутствует возле кабинета в холле Тертель. Он всегда заходил или до встречи или после. Поэтому у меня основная цель была именно сам Тертель, но случился разговор, который мы сегодня услышали, об убийствах.
О новых разоблачениях
По словам Игоря Макара, у него имеются факты и о других громких делах. Например, о взрыве в минском метро в 2011 году.
— Люди, которые были казнены, тут не при чем, — заверяет представитель инициативы Белорусского народного трибунала. — Там много интересного: и как их возили в КГБ, и как учили и объясняли, как пользоваться взрывчаткой. Буду публиковать по мере возможности. Хочу, чтобы люди понимали, что творилось в Беларуси все эти годы.
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Кто сделал запись с экс-министром Зайцевым, почему ее опубликовали только сейчас и каких еще разоблачений ждать в ближайшее время?
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