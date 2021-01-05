Макар — о скандальной записи: «Собирал информацию на Тертеля. Но случился разговор об убийствах»

Источник материала: Салiдарнасць

Кто сделал запись, где человек, похожий на экс-министра Зайцева, планирует устранение политэмигрантов, почему ее опубликовали только сейчас и каких еще разоблачений ждать в ближайшее время?





Об этом в интервью Еврорадио рассказал Игорь Макар, бывший боец антитеррористического спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси, представитель инициативы Белорусского народного трибунала. Именно Макар сделал публичным аудиозапись, показывающую, что белорусские спецслужбы могли спланировать физическую ликвидацию белорусских политэмигрантов в Европе.

Напомним, на записи речь идет об устранении Олега Алкаева, бывшего начальника столичного следственного изолятора № 1, Вячеслава Дудкина, бывшего сотрудника Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси, полковника Владимира Бородача, бывшего командира 5-й специальной бригады. Упоминается также о ликвидации журналиста Павла Шеремета.

Почему запись опубликована только сейчас?

Игорь Макар рассказал, что данную запись получил еще в 2012 году от своих анонимных источников из Комитета госбезопасности.

— На той записи я услышал имя моего друга Олега Алкева, поэтому, пытаясь спасти ему жизнь, я обратился к американским дипломатам, — поясняет экс-боец «Алмаза». — Так, Олег Алкаев получил из криминальной полиции сообщение, что ему нужна охрана, что ему нельзя в ближайшее время выезжать из Берлина и даже из Германии, потому что его жизни угрожает опасность.

Публиковать запись Игорь Макар не стал.

— Я, когда уехал в Евросоюз, с самого начала собирал любую информацию, что касалась чиновников, а также госслужащих, и я тогда понимал, что публикация не принесет какой-то пользы.

Все изменилось в 2020 году после президентских выборов.

— Я понял, что именно сейчас то время, когда белорусскому народу нужна помощь и поддержка, — пояснил Макар.

Версия о «руке Москвы»

Игорь Макар опроверг подозрение о том, что публикация записи — это «многоходовочка, придуманная в Москве», чтобы надавить на Лукашенко.

— Нет, абсолютно. Повторюсь, что все публикации, которые появляются в последнее время — это все благодаря белорусскому народу, — отмечает экс-боец «Алмаза». — Единственное, я очень надеюсь, что именно Российская Федерация отреагирует на данную публикацию и прекратит полностью поддержку Александра Лукашенко.

Какую опасность имели для режима лица, которых хотели устранить?

По словам Игоря Макара, данные люди являются источником очень важной информации.

— Тот же Дудкин полностью скопировал на флэшку данные своего компьютера и даже данные Наумова – экс-министра внутренних дел. Олег Алкев владеет огромной информацией по поводу пропавших политиков. Бородач заявлял, что у него есть какая-то запись по поводу убийства Захаренко. Поэтому надо было, чтобы эта информация не всплыла.

Что же касается устранения Павла Шеремета, то была и еще одна причина.

— Они хотели сделать что-то резонансное, чтобы начать пользоваться теми деньгами, которые были выделены на спецсчет, — поясняет Игорь Макар.

Необходимо было именно резонансное дело. И оно касалось Павла Шеремета. И эти два человека, которых мы слышим на записи, выехали на следующий день в РФ именно по поводу Павла Шеремета.

Игорь Макар считает, что убийство журналиста в 2016 году также может быть делом рук белорусских спецслужб.

— Общался с самыми серьезными людьми в белорусских структурах по этому поводу, мнение у всех практически одно: в Беларуси (в КГБ — прим. Ред.) меняются руководители, но не меняются поставленные задачи.

Как была сделана запись

По словам Игоря Макара, записать разговор удалось с помощью жучка, который был установлен в кабинете министра КГБ.

— Было очень опасно, что данный жучок будет обнаружен, — рассказывает он. — Человек, который имел доступ к самому кабинету главы КГБ, на сегодняшний день находится в стране Евросоюза и его жизни уже не угрожает опасность.

Более того, Игорь Макар рассказал, что целью был не министр Зайцев.

— На то время была информация по поводу Тертеля (нынешний глава КГБ Иван Тертель — прим.ред.), его схемах финансовых. Тогда все в кругу Лукашенко знали, что именно Тертель является долларовым миллионером. Я собирал на него информацию. И мой информатор говорил, что происходят какие-то серьезные встречи и на всех присутствует возле кабинета в холле Тертель. Он всегда заходил или до встречи или после. Поэтому у меня основная цель была именно сам Тертель, но случился разговор, который мы сегодня услышали, об убийствах.

О новых разоблачениях

По словам Игоря Макара, у него имеются факты и о других громких делах. Например, о взрыве в минском метро в 2011 году.

— Люди, которые были казнены, тут не при чем, — заверяет представитель инициативы Белорусского народного трибунала. — Там много интересного: и как их возили в КГБ, и как учили и объясняли, как пользоваться взрывчаткой. Буду публиковать по мере возможности. Хочу, чтобы люди понимали, что творилось в Беларуси все эти годы.