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«Мы мечтали просто о нём». Вот что подарили на Новый год Скидельскому сельскохозяйственному лицею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненской области продолжают обновлять машинные парки учебных заведений сельскохозяйственного профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скидельский лицей стал уже шестым в регионе, кто получил роскошный подарок к Новому году – современный трактор белорусского производства. Здесь уверены: такой курс на практико-ориентированное обучение выгоден всем – и производителю техники, и сельхозпредприятиям, и системе образования.
Мы находимся в классе производственного обучения по двигателям. В этом классе мы изучаем системы двигателей и основы ремонта двигателя.
Все это Роман Ракчеев уже освоил за три года обучения, весной – выпускной. Парень получает сразу три специальности: тракторист, слесарь и водитель международных перевозок. Первым местом работы станет местный комбинат – пойдет по стопам отца. Мечтает закрепиться в сельском хозяйстве.
Роман Ракчеев, учащийся Скидельского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:
Полевой труд скидельские лицеисты изучают не по книгам, а ежегодно сами на 90 гектарах выращивают зерновые, кукурузу, картофель и свеклу. В помощь – учебная техника.
Галина Буро, корреспондент:
Ведь будущие механизаторы на выходе из лицея должны уметь оседлать любого железного коня полей. А значит, и учиться надо на современной технике, чтобы потом не пришлось переучиваться. И вот о таком новогоднем подарке здесь мечтали давно. Новенький алый красавец белорусского производства, энергонасыщенный, а под капотом более 300 лошадиных сил. Учащимся не терпится устроить ему тест-драйв.
Сергей Литвин, директор Скидельского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:
Дорогостоящий трактор стал уже шестым по счету, который завод-изготовитель безвозмездно передал учебным заведениям Гродненской области благодаря достигнутым договоренностям. Местная власть уверена: от такого сотрудничества выиграют все.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Выпускники-трактористы высоко востребованы в сельхозпредприятиях, а потому работу по обновлению учебных машинных парков продолжат. Это забота о продовольственной безопасности страны со студенческой скамьи. Курс на практико-ориентированное образование в Гродненском регионе в деле.
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Новости Беларуси. В Гродненской области продолжают обновлять машинные парки учебных заведений сельскохозяйственного профиля, сообщили в программе Новости «24...
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