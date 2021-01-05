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Диетолог назвала лечебные свойства граната

05.01.2021 22:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диетолог назвала лечебные свойства граната
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Гранат укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, улучшает состояние сосудов и помогает предотвратить раннее развитие слабоумия. Полезные свойства фрукта раскрыла в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в этом фрукте содержится большое количество антиоксидантов и кислот, которые эффективно борются с воспалениями. Также гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать инфаркта и инсульта. Помимо этого он способствует понижению уровня холестерина в крови и предотвращает раннее развитие слабоумия. Еще гранат оказывает серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы.

Соломатина отметила, что для получения желаемого эффекта гранат необходимо употреблять каждый день, но небольшими порциями — достаточно четвертой части плода или 30 граммов гранатового сока. «Нужно понимать, что органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы», — предупредила диетолог, призвав не есть слишком много граната. Кроме того, гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов, поэтому сок лучше разводить водой или пить через трубочку, а затем полоскать рот.

В 2019 году ученые выяснили, что природные соединения в гранатах и других фруктах способствуют замедлению определенных возрастных процессов. Так, уролитин А улучшает функционирование митохондрий в клетках скелетных мышц, которые начинают терять силу и массу при достижении 50-летнего возраста. Он образуется в кишечнике человека при поступлении эллаготанинов (содержится в зернах и соке граната).
 
 
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В этом фрукте содержится большое количество антиоксидантов и кислот, которые эффективно борются с воспалениями.
 
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