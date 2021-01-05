Квалификация ЧЕ-2022: сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Норвегии

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу успешно стартовала в квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Сегодня в Минске коллектив Юрия Шевцова встречался с командой Норвегии. Уже по итогам первого тайма на стороне белорусов был солидный перевес в 7 мячей. Во второй половине хозяева встречи спокойно довели дело до победы — 33:25. Самым результативным в составе нашей команды стал полусредний Владислав Кулеш, который забросил 6 мячей.

Нужно отметить, что в Минск норвежцы привезли второй состав. Основа скандинавов сейчас готовится к чемпионату мира в Египте. На мировом форуме выступит и сборная Беларуси. Но этот турнир начнется только 13 января. В ближайших планах нашей команды – еще один поединок квалификации чемпионата Европы. 8 января белорусы вновь сыграют с норвежцами, но уже в гостях. Также в нашей отборочной группе выступают сборные Латвии и Италии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram