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Квалификация ЧЕ-2022: сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Норвегии
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по гандболу успешно стартовала в квалификации чемпионата Европы 2022 года.
Сегодня в Минске коллектив Юрия Шевцова встречался с командой Норвегии. Уже по итогам первого тайма на стороне белорусов был солидный перевес в 7 мячей. Во второй половине хозяева встречи спокойно довели дело до победы — 33:25. Самым результативным в составе нашей команды стал полусредний Владислав Кулеш, который забросил 6 мячей.
Нужно отметить, что в Минск норвежцы привезли второй состав. Основа скандинавов сейчас готовится к чемпионату мира в Египте. На мировом форуме выступит и сборная Беларуси. Но этот турнир начнется только 13 января. В ближайших планах нашей команды – еще один поединок квалификации чемпионата Европы. 8 января белорусы вновь сыграют с норвежцами, но уже в гостях. Также в нашей отборочной группе выступают сборные Латвии и Италии.
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Сборная Беларуси по гандболу успешно стартовала в квалификации чемпионата Европы 2022 года. Сегодня в Минске коллектив Юрия Шевцова встречался с командой Норвегии....
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