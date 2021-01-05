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Взрыв в кафе Сербии: пострадали 42 человека

05.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв в кафе Сербии: пострадали 42 человека

В результате взрыва в кафе, расположенном в сербском городе Урошевац (автономный край Косово и Метохия) пострадали до 42 человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное телевидение.

Сообщается, что 22 пострадавших доставлены в больницу города Урошевац для оказания медицинской помощи, еще 12 человек госпитализированы в клинический центр Приштины. Среди раненых – два ребенка.

Директор одной из больниц сообщил, что четыре человека получили серьезные ожоги и сейчас находятся в смертельной опасности – врачи делают все, чтобы их спасти.

На месте взрыва работают многочисленные полицейские, пожарные и бригады скорой помощи.

О причинах инцидента пока не сообщается, идет специальное расследование.

Фото из Twitter-аккаунта Katunars Quotes

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В результате взрыва в кафе, расположенном в сербском городе Урошевац (автономный край Косово и Метохия) пострадали до 42 человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на...
 
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