Крытый теннисный манеж заработал в Солигорске

Источник материала: ОНТ

В Солигорске сегодня заработал крытый теннисный манеж, расположился он в спортивном комплексе «Шахтер».

Новый объект - это три современных корта, один с трибунами для зрителей. Два других – для любительских занятий теннисом и тренировок. Манеж полностью соответствует стандартам для проведения республиканских турниров.

Гости пришли не с пустыми руками, скоро манеж заполнит новый инвентарь. А пока корт опробовали воспитанники теннисной школы - в день открытия прошёл настоящий турнир.

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