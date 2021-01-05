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Крытый теннисный манеж заработал в Солигорске

05.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крытый теннисный манеж заработал в Солигорске

В Солигорске сегодня заработал крытый теннисный манеж, расположился он в спортивном комплексе «Шахтер».

Новый объект - это три современных корта, один с трибунами для зрителей. Два других – для любительских занятий теннисом и тренировок. Манеж полностью соответствует стандартам для проведения республиканских турниров.

Гости пришли не с пустыми руками, скоро манеж заполнит новый инвентарь. А пока корт опробовали воспитанники теннисной школы - в день открытия прошёл настоящий турнир.

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В Солигорске сегодня заработал крытый теннисный манеж, расположился он в спортивном комплексе «Шахтер». Новый объект - это три современных корта, один с трибунами...
 
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