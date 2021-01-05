Christmas Fashion Show: юные модели в Минске вышли на подиум с благотворительной миссией

Источник материала: ОНТ

В столице сегодня юные модели вышли на подиум с благотворительной миссией.

Модное шоу для всей семьи организовали в сердце Минска – Верхнем городе. 14 дизайнеров и более 100 моделей со всей страны. Билеты без мест - каждый мог занять любое кресло на любой дистанции от других зрителей. Позаботились и о масках для посетителей. Всё это – для безопасности. Подготовили много сюрпризов – музыкальных, вокальных, хореографических. И предложили всем, кто пожелает, наполнить так называемую «Коробку храбрости» всем необходимым для маленьких пациентов Центра детской онкологии и гематологии в Боровлянах. Первыми свои подарки в коробку положили дизайнеры-участники проекта.

Всё, что собрано во время благотворительной акции, волонтеры отвезут в детский онкологический Центр и передадут адресатам. Проект состоялся уже во второй раз. Первый показал, что детки с нетерпением ждут такого необычного новогоднего привета.

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