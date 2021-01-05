История девушки, которая изуродовала себя уколами в лицо ради красоты

Источник материала: ОНТ

Историю Ханг Миоку, корейской певицы, которая слишком увлеклась улучшениями внешности, знают во всем мире. Вполне привлекательная девушка сделала свою первую "пластику" в 28 лет. Природная красота её почему-то не устраивала.





С этого всё и началось. Ханг не смогла остановиться. В одном из своих интервью она призналась, что должна быть самой лучшей и не может смотреть на девушек, красивее и моложе чем она. Певица настолько увлеклась инъекциями и хирургическими операциями, что вскоре её лицо начало сопротивляться вмешательствам и опухать, даже врачи отказались с ней работать, но её это не смутило.

Ханг начала сама себе делать уколы в лицо. Тогда близкие наконец-то в полной мере осознали, что у девушки проблемы психологического характера. Её внешность и эмоциональное состояние ухудшались с каждым днём. В итоге певица начала выглядеть вот так.





После лечения в психиатрической больнице Ханг снова потребовались пластические операции, но уже по медицинским показаниям - она не могла закрыть рот, лицо нестерпимо болело . О проблемах девушки рассказали на телевидении, сердобольные зрители пожертвовали более 10 000 у.е. на восстановление здоровья бывшей певицы.





У врачей не было задачи вернуть красоту, хирургическое вмешательство было предпринято для восстановления нормальных функций организма.



До и после операции

Ханг говорит, что хотела бы повернуть время вспять и не делать этого с собой.





Её история - урок для тех, кто гонится за вечной молодостью и красотой и слишком увлекается улучшениями внешности. В этой гонке, увы, можно проиграть по-крупному.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram