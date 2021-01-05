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Многофункциональный комплекс «Остров культуры» готовят к открытию в Островце
Источник материала: ОНТ
«Остров культуры» появится на карте Островца. К открытию готовят многофункциональный комплекс - один из крупнейших в стране. Среди новосёлов - музей пограничной земли. Сегодня специалисты подбирают экспонаты, ради которых нужно будет съездить в город будущего с прошлым.
В 1468 - имение магнатов Гаштольдов. Есть документ. Здесь работали над Первым Статутом, что уже «вероятно». И снова «возможно», останавливался Франциск Скорина. За этим окном «былое и думы» пяти веков скромного местечка, а ныне - атомграда.
«Текучее пространство» характерно для культурных институций с провенансом. Самый наглядный пример - экспозиционные галереи музея Виктории и Альберта в Лондоне. В «городе энергетиков» смена вех - на просвет. Прозрачные стены-витрины.
Само название этого города говорящее. В начале Островца был укреплённый остров. Утверждают, на правом берегу реки Лоша. Осталось археологам подтвердить теорию артефактами и передать их в музей.
Берегут собранное с 2009-го, года основания музея, пока в старой части Островца. Основной фонд - более 4000 предметов. Этнография доминирует. Соломоплетение - локальный бренд. Заполнить «пробелы в истории» помогают старшие коллеги из Гродно.
Вести посетителей по экспозиции будут согласно хронологии - с первого упоминания Островца в 1468 году и на встречу будущему, что за окном. Общий музейный тренд - открытое хранение фондов также предусмотрено. Есть интересные нюансы.
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«Остров культуры» появится на карте Островца. К открытию готовят многофункциональный комплекс - один из крупнейших в стране. Среди новосёлов - музей пограничной...
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