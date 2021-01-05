Minsk World накануне Рождества предлагает купить квартиру по лучшим ценам и в рассрочку

Источник материала: ОНТ

Накануне Рождества застройщик жилого комплекса Minsk World предлагает своим клиентам уникальную возможность - купить квартиру в комплексе по лучшим ценам и в длительную рассрочку. А для некоторых категорий - существенные скидки. Как это работает?





За прошедшие годы компания построила в Минске целый ряд знаковых жилых комплексов – «Моцарт», «Вивальди», «Чайковский», «Бетховен», «Рахманинов». В прошедшем году на полгода раньше установленных сроков завершен комплекс «Маяк Минска». Новый жилой район, изменивший образ столицы. За 10 лет возведены жилые дома, создана развитая инфраструктура: крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, в который приезжают из других районов столицы и даже городов, новый пешеходный бульвар, названный в честь Пабло Пикассо, мультимедийный фонтан «Дана Танец».

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «В Беларуси мы работаем давно. И продолжим здесь строить и в будущем. В этом году завершено строительство комплекса «Маяк Минска». В следующем будет завершено строительство комплекса «Парк Челюскинцев».

Комплекс премиум-класса, вплотную примыкающий к парку и Ботаническому саду, в самом центре города. Устоявшаяся городская среда. Один из детских садов расположен прямо в жилом доме. Комплекс будет полностью завершен уже в этом году.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Ведутся активные работы в комплексе Minsk World. Первый квартал был завершён раньше установленных сроков. Мы наращиваем темпы. Здесь сейчас строится одновременно 65 зданий или 1200 этажей».

Строительство комплекса Minsk World, деловым сердцем которого станет Международный финансовый центр, будет завершено ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором – до конца 2023 года! А ведь это 3,5 млн кв. м жилых и общественных помещений! Район для тех, кто ценит комфорт. Minsk World – это широкие проспекты, третья линия метро. В каждом квартале школа или детский сад, всего 7 школ и 12 детских садов. Между собой кварталы соединены сетью велодорожек. Детская и взрослая поликлиники, полномасштабный медицинский центр. Первые этажи домов – коммерческие помещения. Как реализована идея шаговой доступности объектов торговли и сервиса видно по первому полностью готовому кварталу «Эмиратс». Строятся паркинги, способные вместить автомобили жителей всех кварталов. Международный финансовый центр строят в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами, а это миллионные вложения и тысячи новых рабочих мест. Здание будет высотой в 42 этажа. В Minsk World построят и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Мы намерены завершить работы раньше плановых сроков. Гарантируем, что жилье будет построено вовремя!»

Minsk World – это возможность для каждой семьи со стабильным доходом решить квартирный вопрос. Только до 11 января действует уникальная рождественская акция. Цена за метр от 2000 руб. при единовременной оплате в строящихся домах и от 2690 руб. – готовые квартиры в уже построенных домах, а также рассрочка на 100 мес. от застройщика с первоначальным взносом 30%. А ещё по акции скидки для работников IT-сферы, преподавателей, работников системы здравоохранения, молодожёнов. И выгода 1000 руб. при онлайн-бронировании квартир! Застройщик индивидуально подходит к интересам каждой семьи, при этом сдаёт объекты раньше запланированных сроков. Это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Поторопитесь, так как до конца выгодной акции всего неделя.

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