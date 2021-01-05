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Minsk World накануне Рождества предлагает купить квартиру по лучшим ценам и в рассрочку
Источник материала: ОНТ
Накануне Рождества застройщик жилого комплекса Minsk World предлагает своим клиентам уникальную возможность - купить квартиру в комплексе по лучшим ценам и в длительную рассрочку. А для некоторых категорий - существенные скидки. Как это работает?
За прошедшие годы компания построила в Минске целый ряд знаковых жилых комплексов – «Моцарт», «Вивальди», «Чайковский», «Бетховен», «Рахманинов». В прошедшем году на полгода раньше установленных сроков завершен комплекс «Маяк Минска». Новый жилой район, изменивший образ столицы. За 10 лет возведены жилые дома, создана развитая инфраструктура: крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, в который приезжают из других районов столицы и даже городов, новый пешеходный бульвар, названный в честь Пабло Пикассо, мультимедийный фонтан «Дана Танец».
Комплекс премиум-класса, вплотную примыкающий к парку и Ботаническому саду, в самом центре города. Устоявшаяся городская среда. Один из детских садов расположен прямо в жилом доме. Комплекс будет полностью завершен уже в этом году.
Строительство комплекса Minsk World, деловым сердцем которого станет Международный финансовый центр, будет завершено ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором – до конца 2023 года! А ведь это 3,5 млн кв. м жилых и общественных помещений! Район для тех, кто ценит комфорт. Minsk World – это широкие проспекты, третья линия метро. В каждом квартале школа или детский сад, всего 7 школ и 12 детских садов. Между собой кварталы соединены сетью велодорожек. Детская и взрослая поликлиники, полномасштабный медицинский центр. Первые этажи домов – коммерческие помещения. Как реализована идея шаговой доступности объектов торговли и сервиса видно по первому полностью готовому кварталу «Эмиратс». Строятся паркинги, способные вместить автомобили жителей всех кварталов. Международный финансовый центр строят в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами, а это миллионные вложения и тысячи новых рабочих мест. Здание будет высотой в 42 этажа. В Minsk World построят и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.
Minsk World – это возможность для каждой семьи со стабильным доходом решить квартирный вопрос. Только до 11 января действует уникальная рождественская акция. Цена за метр от 2000 руб. при единовременной оплате в строящихся домах и от 2690 руб. – готовые квартиры в уже построенных домах, а также рассрочка на 100 мес. от застройщика с первоначальным взносом 30%. А ещё по акции скидки для работников IT-сферы, преподавателей, работников системы здравоохранения, молодожёнов. И выгода 1000 руб. при онлайн-бронировании квартир! Застройщик индивидуально подходит к интересам каждой семьи, при этом сдаёт объекты раньше запланированных сроков. Это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Поторопитесь, так как до конца выгодной акции всего неделя.
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Накануне Рождества застройщик жилого комплекса Minsk World предлагает своим клиентам уникальную возможность - купить квартиру в комплексе по лучшим ценам и в...
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