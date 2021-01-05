Акция «Наши дети»: подарки передали представители Федерации лёгкой атлетики и ФК «Динамо», а также архиепископ Гомельский и Жлобинский

Источник материала: ОНТ

Для тех ребят, кому родители сейчас по разным причинам не могут дать необходимого внимания и заботы, в стране продолжается акция «Наши дети». В преддверии Рождества – самое время исполнения самых сокровенных желаний.

Новый год наступил, а подарки продолжают радовать. В гостях у воспитанников Минского детского дома №7 – представители Федерации лёгкой атлетики и футбольного клуба «Динамо». Мячи, сувениры и командная форма – это главные подарки. Целая очередь выстроилась за автографами к Александру Глебу. Приезд легенды стал настоящим сюрпризом, особенно для тех, кто занимается футболом.

Ольга Левчик, воспитанница детского дома №7 г. Минска: «Подарили мяч, о котором я мечтала, с росписью футболиста. Я загадала желание - стать футболистом профессиональным, а Новый год я люблю за то, что желания можно загадывать, и они исполняются».

Александр Глеб, победитель футбольной Лиги чемпионов: «Когда приезжаешь и видишь лица этих детей, это столько эмоций, и толкает тебя вперёд дальше помогать детям, вообще, в мире, в нашей стране очень много детей, которые заслуживают этого внимания и заботы, и помощи».

Встречи спортсменов и детей на этом не заканчиваются. К примеру, следующую назначили на стадионе.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»: «Все мы были детьми, и прекрасно помним, эти ожидания подарков, а тем более, когда подарки вручают известные спортсмены, это вдвойне приятно, и это детей мотивирует, в том числе, и на занятия спортом».

Атмосфера радости царила сегодня и в Гомеле - на большом рождественском представлении. В зимнем волшебстве поучаствовали ребята из малообеспеченных семей, а также дети с особенностями развития и сироты. Им предстояло отправиться в увлекательную сказку и вместе с любимыми персонажами из «Простоквашино» отыскать в лесу Деда Мороза и Снегурочку. Задание выполнили – праздник состоялся. А юных героев за это ждали сладкие подарки.

Ольга Игнатенко: «Дети все сладости любят, они очень сильно на это реагируют, радостно, то есть это восторг для них. Это не просто то, что мы покупаем в магазине, а это приносит Дед Мороз».

Марина Пенязькова: «Чудо, волшебство, праздник. Что просили мы у Дедушки Мороза? Главное, наверное, здоровье – чтобы все улыбались, были счастливы мамы, папы, дети».

Забота и внимание – то, что ценно не менее самих подарков. А чтобы совершить чудо, как известно, не обязательно быть волшебником. Особенно в новогодние праздники - благотворительный марафон продолжает объединять всех неравнодушных.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста: «Дети писали пожелания Деду Морозу, и мы всеми силами, весь Белорусский Красный Крест исполнял эти желания. И те желания, которые было сложно у нас в области исполнить, они исполнялись на уровне нашей столицы, и интересно, что одну машину подарков мы уже привезли. И игрушки, и одежда, и обувь. И такие интересные ещё были пожелания – дети просили у Деда Мороза, чтобы его родители скорее выздоровели».

Эстафету добра продолжает и Гомельская епархия. Правда, из-за пандемии традиционные визиты в стационары пришлось на время отложить. Малышам и их мамам, которые сейчас находятся в родильном доме, архиепископ Гомельский и Жлобинский передал большие рождественские подарки. А медикам пожелал крепкого здоровья и успехов во всяком добром начинании.

Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский: «Чудо то, что мы с вами живём, чудо то, что мы с вами проснулись, увидели свет Божий, увидели своих близких, деток, радуемся жизни. Чтоб Господь хранил всех нас, Матерь Божья покрывала нас, и мы вместе, именно вместе, объединяясь, шли своим путём».

Детские поликлиника и больница получили сертификаты на приобретение нового медицинского оборудования.

Татьяна Солодкая, главный врач Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники: «Это те материальные ценности, которые позволяют нам не только увеличить помощь и доступность детям, но и поднять её на новый качественный уровень. Нам очень надо, чтобы мы могли своевременно оказать помощь на нужном уровне и предупредить и предотвратить развитие заболевания».

Завершится марафон добрых дел областной рождественской ёлкой, у которой соберутся дети из всех уголков региона. Епархия готовит яркое шоу на свежем воздухе – юных гостей ждут конкурсы, сладкие подарки и большой праздничный фейерверк. Гомель погрузится в незабываемую рождественскую историю в четверг – в день Рождества Христова.

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