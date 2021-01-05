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Акция «Наши дети»: подарки передали представители Федерации лёгкой атлетики и ФК «Динамо», а также архиепископ Гомельский и Жлобинский
Источник материала: ОНТ
Для тех ребят, кому родители сейчас по разным причинам не могут дать необходимого внимания и заботы, в стране продолжается акция «Наши дети». В преддверии Рождества – самое время исполнения самых сокровенных желаний.
Новый год наступил, а подарки продолжают радовать. В гостях у воспитанников Минского детского дома №7 – представители Федерации лёгкой атлетики и футбольного клуба «Динамо». Мячи, сувениры и командная форма – это главные подарки. Целая очередь выстроилась за автографами к Александру Глебу. Приезд легенды стал настоящим сюрпризом, особенно для тех, кто занимается футболом.
Встречи спортсменов и детей на этом не заканчиваются. К примеру, следующую назначили на стадионе.
Атмосфера радости царила сегодня и в Гомеле - на большом рождественском представлении. В зимнем волшебстве поучаствовали ребята из малообеспеченных семей, а также дети с особенностями развития и сироты. Им предстояло отправиться в увлекательную сказку и вместе с любимыми персонажами из «Простоквашино» отыскать в лесу Деда Мороза и Снегурочку. Задание выполнили – праздник состоялся. А юных героев за это ждали сладкие подарки.
Забота и внимание – то, что ценно не менее самих подарков. А чтобы совершить чудо, как известно, не обязательно быть волшебником. Особенно в новогодние праздники - благотворительный марафон продолжает объединять всех неравнодушных.
Эстафету добра продолжает и Гомельская епархия. Правда, из-за пандемии традиционные визиты в стационары пришлось на время отложить. Малышам и их мамам, которые сейчас находятся в родильном доме, архиепископ Гомельский и Жлобинский передал большие рождественские подарки. А медикам пожелал крепкого здоровья и успехов во всяком добром начинании.
Детские поликлиника и больница получили сертификаты на приобретение нового медицинского оборудования.
Завершится марафон добрых дел областной рождественской ёлкой, у которой соберутся дети из всех уголков региона. Епархия готовит яркое шоу на свежем воздухе – юных гостей ждут конкурсы, сладкие подарки и большой праздничный фейерверк. Гомель погрузится в незабываемую рождественскую историю в четверг – в день Рождества Христова.
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Акция «Наши дети»: подарки передали представители Федерации лёгкой атлетики и ФК «Динамо», а также архиепископ Гомельский и Жлобинский
Для тех ребят, кому родители сейчас по разным причинам не могут дать необходимого внимания и заботы, в стране продолжается акция «Наши дети». В преддверии...
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