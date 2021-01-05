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Материнский капитал, льготы и пенсии многодетным: в Бобруйске обсуждали семейные вопросы
Источник материала: ОНТ
Материнский капитал, льготы и пенсии многодетным. Сегодня в Бобруйске обсуждали насущные вопросы, связанные с институтом семьи. Дискуссионная площадка собрала многодетных родителей, которым есть что предложить. Что-то решалось на месте, что-то обсудят на Всебелорусском народном собрании. О том, что не должно остаться без внимания.
Павел и Анна Шерснёвы обсуждают расстановку мебели в новой квартире. Эти квадратные метры семья получила после рождения третьего ребенка. С ремонтом не спешат, сейчас живут в трёхкомнатной квартире. Её тоже когда-то построили с поддержкой государства.
Жить на две квартиры в разных районах города не очень удобно. Но пока кредиты не погашены, альтернативу найти непросто. Чтобы обсудить жилищные и другие проблемы многодетных, Шерснёвы пришли на дискуссионную площадку.
Механизмы поддержки семей – и не только многодетных – это одна из тем дискуссионной площадки. Размер пенсий при длительном декретном отпуске, например, волнует Елену Бернацкую. Многодетная бобруйчанка награждена Орденом матери. Растит шестерых мальчиков.
В Бобруйске свыше 2000 многодетных семей. И с каждым годом, даже с каждым днём, их становится больше. Районных список «многодетных» пополнился и в новогоднюю ночь.
Дискуссионные площадки на тему господдержки семей пройдут по всей Беларуси. И, конечно, самые интересные и актуальные темы обсудят на Всебелорусском народном собрании.
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Материнский капитал, льготы и пенсии многодетным. Сегодня в Бобруйске обсуждали насущные вопросы, связанные с институтом семьи. Дискуссионная площадка собрала...
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