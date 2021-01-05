Материнский капитал, льготы и пенсии многодетным: в Бобруйске обсуждали семейные вопросы

Источник материала: ОНТ

Материнский капитал, льготы и пенсии многодетным. Сегодня в Бобруйске обсуждали насущные вопросы, связанные с институтом семьи. Дискуссионная площадка собрала многодетных родителей, которым есть что предложить. Что-то решалось на месте, что-то обсудят на Всебелорусском народном собрании. О том, что не должно остаться без внимания.

Павел и Анна Шерснёвы обсуждают расстановку мебели в новой квартире. Эти квадратные метры семья получила после рождения третьего ребенка. С ремонтом не спешат, сейчас живут в трёхкомнатной квартире. Её тоже когда-то построили с поддержкой государства.

Анна Шерснёва, жительница Бобруйска: «После рождения третьего ребёнка мы задумались, что можно построить ещё одну квартиру. Тем более, появился указ о том, что можно досрочно использовать материнский капитал».

Жить на две квартиры в разных районах города не очень удобно. Но пока кредиты не погашены, альтернативу найти непросто. Чтобы обсудить жилищные и другие проблемы многодетных, Шерснёвы пришли на дискуссионную площадку.

Павел Шерснёв, житель Бобруйска: «Не всегда житейские проблемы могут быть услышаны или о них будут знать. А данная площадка позволит эти проблемы услышать. И, если не принять решение на Всебелорусском собрании, то в дальнейшем выработать механизмы решения данных проблем».

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты: «У нас в 15-м году заработала система семейного капитала. Он назначается при рождении третьего и последующего ребёнка. Мы увидели, что за 5 лет количество детей, которые рождаются третьими и последующими, выросло на 40%. За последние 10 лет количество многодетных выросло в 2 раза. Если по переписи 2009 года их было 62 тыс., то сегодня – 112 тыс.».

Механизмы поддержки семей – и не только многодетных – это одна из тем дискуссионной площадки. Размер пенсий при длительном декретном отпуске, например, волнует Елену Бернацкую. Многодетная бобруйчанка награждена Орденом матери. Растит шестерых мальчиков.

Елена Бернацкая, жительница Бобруйска: «Такие встречи, действительно, продуктивные. И они должны проводиться чаще. У многих были свои вопросы. Очень хочется, чтобы многодетных семей становилось больше. Именно положительных».

В Бобруйске свыше 2000 многодетных семей. И с каждым годом, даже с каждым днём, их становится больше. Районных список «многодетных» пополнился и в новогоднюю ночь.

Наталья Казакова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома: «С 31-го на 1-е у нас родилась девочка, которая стала третьим ребёнком, и семья стала многодетной. Конечно, это приятно, что число многодетных растет. У нас порядка 1800 семей, которые растят троих и более. 92 семьи – 5 и более детей».

Дискуссионные площадки на тему господдержки семей пройдут по всей Беларуси. И, конечно, самые интересные и актуальные темы обсудят на Всебелорусском народном собрании.

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