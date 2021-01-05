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Сестра пародирует брата с помощью сына, «копируя» его брутальные снимки

05.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сестра пародирует брата с помощью сына, «копируя» его брутальные снимки

В США сестра решила «потроллить» собственного брата, а помогает ей в этом ее ребенок – малыш Оджи. Своими работами девушка гордится и размещает в Instagram.

Когда у американки появился сын, она решила посмеяться над родным братом  Аристотелем. Приковывающие взгляд пафосные снимки появляются в соцсети брата, который работает моделью, вот уже на протяжении пары лет, и девушка решила разбавить атмосферу троллингом. Как выяснилось, по уровню племянник не отстает от своего дяди, а порой и превосходит его.



Сестра вместе с малышом отбирают снимки и копируют их – нужно признать, получается довольно профессионально. Вскоре племянник по имени Оджи прославился на весь мир, а  на его страничку в Instagram подписаны более 66 тысяч человек.



Фото Instagram

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В США сестра решила «потроллить» собственного брата, а помогает ей в этом ее ребенок – малыш Оджи. Своими работами девушка гордится и размещает в Instagram. Когда у...
 
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