Что не модно носить: главные антитренды 2021 года

Источник материала: ОНТ

Не все, что продается в магазинах - модно. И часто в масс-маркете можно наткнуться на абсолютно неактуальные вещи. Как же отличить тренд от антитренда и что не модно носить в будущем сезоне? Как выглядеть стильно в 2021 году? Отвечаем!





Меховая жилетка





Справедливости ради, данный предмет одежды стал антитрендом задолго до 2021 года, но, тем не менее, продолжает оставаться одним из главных атрибутов холодной погоды. Стилисты напоминают - меховые жилеты пора снять! Мало того, что натуральный мех сам по себе уже стал антитрендом, так и сама меховая жилетка - просто неудобный элемент одежды в нашем климате. Замените его на дутую оверсайзную жилетку, которую можно надеть под любой образ и даже в дождь!

Зеркальные очки





Мы не можем сказать, что зеркальные очки больше не смогут вписаться в стильный образ. Тем не менее, изучая последние коллекции именитых брендов, мы заметили, что предпочтение в 2021 отдается более функциональным моделям с линзами естественных цветов.

Кожаные леггинсы





Кожаные леггинсы в 2020 - настоящий бум! В этом же году стилисты советуют заменить их на кожаные брюки свободных фасонов. Если же ваша любовь к кожаным леггинсам бесконечна - комбинируйте их только с удлиненным верхом: худи или свитером oversize, грубыми ботинками или ботфортами.

Ажурный свитер





В тренде удобство и функциональность, а значит свитер должен быть теплым и удобным! Ажурные свитера не согреют вас в холодную погоду, а значит отправляются в шкаф до лучших времен.

Приталенный жакет





Уже который год в моде доминирует oversize и пиджаки "с мужского плеча". Есть и более консервативные варианты - жакеты прямого удлиненного кроя. Чтобы создать приталенный силуэт, можно использовать пояс. А приталенные жакеты стоит оставить в прошлом!

Длинный тонкий кардиган





Длинный кардиган из тонкой ткани когда-то был в гардеробе каждый модницы. Но если присмотреться, в этом предмете одежды одни минусы: он не держит форму, не согревает, предательски норовит выглянуть из-под верхней одежды, а под него можно надеть только тонкую рубашку или футболку. Помните - функциональность! А длинный тонкий кардиган оставьте для дома.

Телесные колготки





Стилисты заявляют "Нет!". Особенно зимой. Особенно цвета загара. Тем более блестящие. Тем более под босоножки! Для создания стильного образа выбирайте цветные или черные колготки (черные, в свою очередь, допустимы с узором, например, в мелкую сетку или горошек). Летом ходим с голыми ногами!

Телесные колготки оставляем на особые случаи и выбираем ультратонкие и незаметные - 8 или 15 den.

Джинсы с сапогами





Оговоримся сразу - речь идет о джинсах любого цвета, кроме черных. Ношение светлых джинс с сапогами просто разрубает ваши ноги напополам, зрительно укорачивая их. Так что под голубые джинсы надеваем ботинки или теплые кроссовки. Под черные сапоги надеваем юбку, черные скинни или леггинсы.

Велосипедки





Этот предмет гардероба записан в антитренды по одной причине - их было слишком много. Нынче, стилисты предлагают более удобный вариант - шорты-бермуды.

Тем не менее, велосипедки, пусть и потеряли острую актуальность, все еще могут дополнить суперстильный образ. Правило одно: носить велосипедки нужно уметь! Они требовательны и фигуре, и к сочетаниям с другой одеждой.

Жемчужные заколки





О жемчужных заколках мы узнали резко, но так же быстро и забыли о них. Этот тренд радовал нас всего один сезон, но поднадоел практически всем. Вместо такого требовательного аксессуара выбирайте минималистичные заколки.

Поясная сумка





Весьма спорный антитренд. Мы не можем сказать, что такие сумки стоит выкинуть, но советуем обратить внимание на более современные модификации, коих даже белорусские дизайнеры предлагают достаточно. Любительницам более женственных образов стоит присмотреться к микросумочкам, которые также можно носить на поясе.

Прозрачная сумка





Прозрачные сумки смотрятся действительно необычно, но популярность их давно пошла на спад. Да и пора уже частную жизнь и личные вещи скрывать от посторонних. В тренде, помимо прочего, скромность!

Скинни





Модель джинсов "скинни" потеряла актуальность, хоть и продолжает находить своих поклонниц. В 2021 году выбираем джинсы прямого кроя, свободные модели либо даже клеш. Смешение удобства и стиля - именно то, что нам нужно!

Черные скинни можно оставить под свободный верх - худи oversize, объемные жакеты или свитера и грубые ботинки либо ботфорты (аналогично леггинсам).

Брюки с лампасами





Не будем вдаваться в подробности - такие брюки просто вышли из моды. Заменяем на однотонные брюки свободного кроя, клеш или джоггеры.

Облегающая белая рубашка





Заменяем приталенные модели на свободные, а приталенности можем также добиться с помощью актуального ремешка.

Тонкое облегающее трикотажное платье





Данную модель также стоит оставить для ношения дома. Даже если у вас идеальная фигура - выбирайте платья свободного кроя актуальных моделей.

Шорты с колготками





Сочетание шорт с колготами часто смотрится просто вульгарно, так что в 2021 году этот микс - антитренд.

Мягкая бесформенная сумка





В 2021 году выбирайте модели жестких форм, крупные шоперы ли мягкие сумки из стеганых материалов, которые хорошо держат форму.





Фото: Pinterest

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