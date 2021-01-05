Всебелорусское народное собрание: выдвигаются делегаты от «Белой Руси», профсоюзов и Белорусского союза женщин

Источник материала: ОНТ

В стране продолжается кампания по выдвижению делегатов Всебелорусского народного собрания – тех, кто будет представлять наши с вами интересы. Своих участников сегодня выбирали крупнейшие общественные объединения. Только от «Белой Руси» их более 230. А ещё профсоюзы, Белорусский союз женщин.





Не будет работать оборудование – не выпустит детали. Не будет деталей – не соберут машины. От качества работы Андрея Шпета зависит труд еще десятков людей. На заводе ремонтирует станки. Про себя говорит скромно – человек из народа, а значит, и проблемы предприятия и простого рабочего понятны.

Андрей Шпет, слесарь-ремонтник завода «Дормаш»: «В первую очередь, это, конечно, решение экономических проблем для нашего предприятия, не будут работать наши предприятия, всем нам будет жить тяжелее. Хочу, чтобы мои родные, близкие, знакомые жили достойно в стране, в которой главенствует закон».

«Кто за то, чтобы избрать Шпета участником ВНС, прошу голосовать».

Все «за», а значит, ещё один простой рабочий сможет внести свой вклад в развитие страны. Сегодня делегатов выбрали от профсоюза промышленности. Это люди из разных регионов, и у каждого в работе своя специфика.

Валерий Курсевич, председатель профсоюзного комитета Минского автомобильного завода: «Занятость, защита трудящихся, как мы будем работать, какие планы. В данный момент, конечно же, Минский автомобильный завод загружен работой, и это радует, вовремя выполняются все доведенные показатели, выплачивается заработная плата».

Именно в промышленности Беларуси работает больше всего трудоспособного населения. По сути, тем, кто окажется на собрании от этих коллективов, слово надо держать не за себя одного, а как минимум за миллион человек. Почетно? Да! Но еще больше – ответственно. Это понимают и в профсоюзе, который объединил сразу несколько крупнейших отраслей – культуру, информацию, спорт и туризм. От них 81 делегат. Выборы – это уже завершающий этап, всех кандидатов сначала выдвигали коллективы. Оно и понятно, кому, как не им, близки переживания и чаяния народа.

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: «В первую очередь, это, конечно же, уровень заработной платы работников культуры и искусства, который, к сожалению, последние годы и последнюю пятилетку, не растет, а наоборот падает».

Не только молодость, но опыт и знания в почете. Свою лепту внесут в очередной раз и те, для кого форум уже не первый.

Михаил Жукевич, председатель Гомельской областной организации белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: «Я был делегатом пяти собраний, на первом собрании я не был. ВНС дает перспективы развития, по этим перспективам развития сегодня движется страна. Перемены всегда нужны. Потому что молодежь растет, молодежь развивается, им надо сегодня что-то новое, поэтому на этой площадке будут вырабатываться эти перспективы».

Среди тех, кто будет представлять интересы людей, – Максим Крупейченко. Женат, двое детей. 30-летний предприниматель, молодой ученый, возглавляет Октябрьскую районную организацию «Белой Руси». А ещё работает в молодежной палате при парламенте. В силу возраста понимает, что собрание – это в первую очередь возможность быть услышанным.

Максим Крупейченко, председатель Октябрьской районной организации «Белая Русь»: «Мы планируем запустить бизнес-инкубатор для молодежи, то есть сбор идет, помощь в реализации молодым предпринимателям. Ведь когда не только денежных средств не хватает, но и того опыта и умения, которыми можно аккумулировать у опытных бизнесменов и двигать вперед, все-таки у нас страна к 2035 году планирует около 70% ВВП формировать малыми и средними субъектами предпринимательства».

С кандидатурами определилась и прекрасная половина населения. Белорусский союз женщин сегодня в буквальном смысле совещался всей страной. На видеосвязи в прямом эфире – все регионы. Ковид скорректировал планы, но не помешал им. Момент важный и ответственный. Имена, заслуги и время на размышление.

Марина Линчевская, член президиума Белорусского союза женщин: «Мне как женщине важно обратить внимание на развитие семейной политики, в том числе в вопросах демографии. Вообще демография – один из элементов национальной безопасности нашей страны. Сегодня мы говорим о том, что вопросы остаются и сегодня государство должно работать над вопросами повышения демографического развития нашей страны. Много вопросов поднимается по стимулированию молодых семей».

Претенденты из разных сфер – образование, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность. Все они – фактически рупор многотысячных коллективов. И готовы не только говорить о проблемах, но и решать их все вместе. И возможность будет. Уже совсем скоро – на Всебелорусском народном собрании 11 и 12 февраля. Пока же остается еще время более тщательно продумать идеи и предложения.

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