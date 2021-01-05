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Всебелорусское народное собрание: выдвигаются делегаты от «Белой Руси», профсоюзов и Белорусского союза женщин
Источник материала: ОНТ
В стране продолжается кампания по выдвижению делегатов Всебелорусского народного собрания – тех, кто будет представлять наши с вами интересы. Своих участников сегодня выбирали крупнейшие общественные объединения. Только от «Белой Руси» их более 230. А ещё профсоюзы, Белорусский союз женщин.
Не будет работать оборудование – не выпустит детали. Не будет деталей – не соберут машины. От качества работы Андрея Шпета зависит труд еще десятков людей. На заводе ремонтирует станки. Про себя говорит скромно – человек из народа, а значит, и проблемы предприятия и простого рабочего понятны.
Все «за», а значит, ещё один простой рабочий сможет внести свой вклад в развитие страны. Сегодня делегатов выбрали от профсоюза промышленности. Это люди из разных регионов, и у каждого в работе своя специфика.
Именно в промышленности Беларуси работает больше всего трудоспособного населения. По сути, тем, кто окажется на собрании от этих коллективов, слово надо держать не за себя одного, а как минимум за миллион человек. Почетно? Да! Но еще больше – ответственно. Это понимают и в профсоюзе, который объединил сразу несколько крупнейших отраслей – культуру, информацию, спорт и туризм. От них 81 делегат. Выборы – это уже завершающий этап, всех кандидатов сначала выдвигали коллективы. Оно и понятно, кому, как не им, близки переживания и чаяния народа.
Не только молодость, но опыт и знания в почете. Свою лепту внесут в очередной раз и те, для кого форум уже не первый.
Среди тех, кто будет представлять интересы людей, – Максим Крупейченко. Женат, двое детей. 30-летний предприниматель, молодой ученый, возглавляет Октябрьскую районную организацию «Белой Руси». А ещё работает в молодежной палате при парламенте. В силу возраста понимает, что собрание – это в первую очередь возможность быть услышанным.
С кандидатурами определилась и прекрасная половина населения. Белорусский союз женщин сегодня в буквальном смысле совещался всей страной. На видеосвязи в прямом эфире – все регионы. Ковид скорректировал планы, но не помешал им. Момент важный и ответственный. Имена, заслуги и время на размышление.
Претенденты из разных сфер – образование, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность. Все они – фактически рупор многотысячных коллективов. И готовы не только говорить о проблемах, но и решать их все вместе. И возможность будет. Уже совсем скоро – на Всебелорусском народном собрании 11 и 12 февраля. Пока же остается еще время более тщательно продумать идеи и предложения.
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Всебелорусское народное собрание: выдвигаются делегаты от «Белой Руси», профсоюзов и Белорусского союза женщин
В стране продолжается кампания по выдвижению делегатов Всебелорусского народного собрания – тех, кто будет представлять наши с вами интересы. Своих участников...
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