|
В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19
Источник материала: ОНТ
Беларусь приняла от России гуманитарный груз. Об этом
По словам посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, помощь белорусскому Министерству здравоохранения является очередным шагом, который подтверждает особые отношения между братскими странами.
По состоянию на начало января в стране работает 60 лабораторий, было выполнено более 4 миллионов исследований.
Фото Минздрав Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь приняла от России гуманитарный груз. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на замминистра здравоохранения и главного государственного санитарного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)