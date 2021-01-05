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В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19

05.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19

Беларусь приняла от России гуманитарный груз. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на замминистра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Александр Тарасенко.

По словам посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, помощь белорусскому Министерству здравоохранения является очередным шагом, который подтверждает особые отношения между братскими странами.

По состоянию на начало января в стране работает 60 лабораторий, было выполнено более 4 миллионов исследований.

Фото Минздрав Беларуси


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Беларусь приняла от России гуманитарный груз. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на замминистра здравоохранения и главного государственного санитарного...
 
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