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Юрий Шевцов об игре с норвежцеми: взяли два очка, которые нам дают очень хорошие шансы для выхода из группы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу одержала победу в первом матче квалификации чемпионата Европы – 2022. В своей дебютной игре подопечные Юрия Шевцова принимали Норвегию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Скандинавы приехали в Минск не самым сильным составом, однако на старте пытались бороться, не давая белорусам шансов вырваться вперед. Тем не менее подопечные Шевцова в середине тайма оторвались на четыре мяча, а завершили первую половину ведя уже плюс семь. Во втором тайме у норвежцев также мало что получилось, белорусы сохранили заработанное в первом тайме преимущество. В итоге 33:25. Лучшим у наших стал Владислав Кулеш, забросивший семь мячей.
Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
В этом матче за сборную дебютировали сразу трое игроков. Это гандболист СКА Кирилл Самойло, крайние «Кронона» и «Гомеля» Александр Лукашевич и Эдуард Ярош. Каждый из них отличился по разу.
Юрий Шевцов:
Ответный матч с норвежцами состоится 8 января. Как заявил главный тренер после матча, в Скандинавию сборная отправится вторым составом. Напомним, после выездного матча с норвежцами нашу сборную ожидает поездка в Египет на чемпионат мира. В группе с белорусами Словения, Южная Корея и Россия.
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Юрий Шевцов об игре с норвежцеми: взяли два очка, которые нам дают очень хорошие шансы для выхода из группы
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу одержала победу в первом матче квалификации чемпионата Европы – 2022. В своей дебютной игре подопечные Юрия Шевцова...
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