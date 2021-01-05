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Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт», крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже в это непростое время для мировой экономики предприятие работает с прибылью. В условиях пандемии есть спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Президент подтвердил, что предприятие будут поддерживать и впредь. Но как двигаться дальше? Один из трендов нашего времени – расширение использования электроэнергии. Собственная атомная станция открывает здесь огромные возможности. И «Горизонту» есть что предложить.
В инновационный центр «Горизонта» Президент приехал не просто так, а своим визитом показать то, о чем, возможно, многие белорусы даже не догадывались. Современные разработки руками наших людей – промышленных дизайнеров, программистов, тестировщиков.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Это один из элементов большой машины. В холдинге «Горизонта» сегодня 16 коммерческих организаций и около 4000 сотрудников. Направления работы самые разные: производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги.
Кризис – время возможностей. В отличие от других государств наша страна завершила 2020-й с минимальным снижением ВВП. Он сохранился практически на уровне 2019 года. Гендиректор «Горизонта», кстати, за не закрытые на замок в пандемию предприятия Президенту скажет большое спасибо. А дальше уже цифры говорят сами за себя: нарастили экспорт, увеличили объемы производства.
Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Юрий Предко:
Александр Лукашенко:
Юрий Предко:
А ведь так хорошо было не всегда.
Сегодня без технического прогресса никуда, он облегчает каждому из нас с вами жизнь.
Возьмите хотя бы в пример – не самое мудреное – интерактивную доску. Еще лет 10 назад устройство считалось едва ли не чудом техники. Сегодня большой экран – удобная вещь в учебном процессе. Так вот, к чему все это... В центре «Горизонта» Президенту предложили разрабатывать такие доски не на базе Android, а с применением системы Windows. Это и проще, и по стоимости менее затратно.
– Возможностей Android даст столько, сколько Windows в школе?
– Там, где нужно в основном показывать информацию, а не…
Но почему-то на свое, речь о технике в частности, белорусы пока смотрят сквозь стереотипы. Мол, зарубежное куда лучше. А зря. Покупали бы иностранцы некачественное? Но проблема столкнула две большие структуры.
Юрий Предко:
Александр Лукашенко:
Юрий Предко:
Александр Лукашенко:
Юрий Предко:
Александр Лукашенко:
Юрий Предко:
Александр Лукашенко:
Белорусам есть чем гордиться, но есть и куда идти. В лаборатории центра главе государства показали одно из последних новшеств – систему контроля и управления зерноуборочного комбайна. Если случилась какая-то поломка, техника подает сигнал и на помощь выезжает специальная бригада.
– То есть ты получил информацию, что сдулось, грубо говоря, колесо, ты команду даешь.
– Ну, пока колесо не надувается, но остальные вещи можно делать.
В конце встречи Президент положительно оценил работу, да и вообще саму идею создания в холдинге такой современной площадки, как инновационный центр, где работают талантливые специалисты. Ведь они производят собственную продукцию, не только делая свое большое предприятие современной компанией, но и в то же время работают на имидж страны.
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Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт», крупнейшее предприятие в...
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