Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных пунктов по графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Специалисты готовы расширить маршрут, нужно только заранее позвонить.



