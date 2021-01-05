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Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных пунктов по графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специалисты готовы расширить маршрут, нужно только заранее позвонить.
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Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»
Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных...
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