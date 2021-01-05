ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»

05.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных пунктов по графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»

Специалисты готовы расширить маршрут, нужно только заранее позвонить.

Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»

Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сестра пародирует брата с помощью сына, «копируя» его брутальные снимки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика