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Как прошел 150-й день протестов белорусов

06.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как прошел 150-й день протестов белорусов

  • 5.01.2021, 23:24
  • 3,015
Как прошел 150-й день протестов белорусов

Вместе – и до победы!

Очередной юбилей отметил белорусский послевыборный протест 5 января. 150 дней белорусы выходят, чтобы потребовать отставки Лукашенко и наказания виновных в преступлениях карателей.

Белорусы Москвы благодарят Игоря Макара за огромную работу в расследовании преступлений Лукашенко и его приспешников. Всех бандитов ждет суд!


Лида вышла поддержать акушера-гинеколога Ирину Здоту, присоединившуюся к общенациональной стачке.


Пружаны выходят каждый день! А что сегодня сделал ты для победы?


Военный городок Уручье и Маяк Минска вышли сегодня под одним лозунгом: «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!»

Харьковская, Вольная Тучинка, Розочка и Грушевка выходят каждый день! До Победы!

Шарики сегодня говорят спасибо диаспорам Москвы и Санкт-Петербурга за поддержку народа Беларуси в общей борьбе за свободу!


Вольная Лошица и Хатежино передают привет всем соседям и вольным белорусам.


Подборку фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.

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Теги: Минск
 
 
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