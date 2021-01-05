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Как прошел 150-й день протестов белорусов
Источник материала: Хартия'97
Как прошел 150-й день протестов белорусов
Вместе – и до победы!
Очередной юбилей отметил белорусский послевыборный протест 5 января. 150 дней белорусы выходят, чтобы потребовать отставки Лукашенко и наказания виновных в преступлениях карателей.
Белорусы Москвы благодарят Игоря Макара за огромную работу в расследовании преступлений Лукашенко и его приспешников. Всех бандитов ждет суд!
Лида вышла поддержать акушера-гинеколога Ирину Здоту, присоединившуюся к общенациональной стачке.
Пружаны выходят каждый день! А что сегодня сделал ты для победы?
Военный городок Уручье и Маяк Минска вышли сегодня под одним лозунгом: «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!»
Харьковская, Вольная Тучинка, Розочка и Грушевка выходят каждый день! До Победы!
Шарики сегодня говорят спасибо диаспорам Москвы и Санкт-Петербурга за поддержку народа Беларуси в общей борьбе за свободу!
Вольная Лошица и Хатежино передают привет всем соседям и вольным белорусам.
Подборку фото и видео опубликовал телеграм-канал
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