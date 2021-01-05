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Полоцкая учительница присоединилась к общенациональной забастовке
Источник материала: Хартия'97
Полоцкая учительница присоединилась к общенациональной забастовке
Мария Стреленко начинает бастовать с 6 января.
Полоцкая учительница Мария Стреленко заявила, что присоединяется к общенациональной забастовке. Она начинает бастовать с 6 января. Об этом педагог написала в заявлении на имя начальника управления по образованию Полоцкого райисполкома, передает
"Я не хочу, чтобы дети росли в стране, где процветает насилие и беззаконие, — говорит учительница в видеообращении. — Поэтому я присоединяюсь к общенациональной забастовке".
Мария Стреленко работает в 5-й школе и в районном центре детей и молодёжи.
Рабочие присоединяются к общенациональной забастовке в разных городах страны. Некоторые из них были уволены.
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Мария Стреленко начинает бастовать с 6 января.
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