Источник материала: Хартия'97

Полоцкая учительница присоединилась к общенациональной забастовке 3 5.01.2021, 23:13

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Мария Стреленко начинает бастовать с 6 января.

Полоцкая учительница Мария Стреленко заявила, что присоединяется к общенациональной забастовке. Она начинает бастовать с 6 января. Об этом педагог написала в заявлении на имя начальника управления по образованию Полоцкого райисполкома, передает euroradio.fm .

"Я не хочу, чтобы дети росли в стране, где процветает насилие и беззаконие, — говорит учительница в видеообращении. — Поэтому я присоединяюсь к общенациональной забастовке".

Мария Стреленко работает в 5-й школе и в районном центре детей и молодёжи.

Рабочие присоединяются к общенациональной забастовке в разных городах страны. Некоторые из них были уволены.

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