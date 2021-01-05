ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Баста!»: Свободу белорусским блогерам и журналистам

06.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Баста!»: Свободу белорусским блогерам и журналистам

5
  • 5.01.2021, 22:53
  • 3,447
«Баста!»: Свободу белорусским блогерам и журналистам

Они дали толчок белорусской революции.

Белорусские журналисты и блогеры не боятся говорить правду

Они дали толчок белорусской революции, подняв множество социальных, экономических, политических проблем, и показали, насколько неэффективна нынешняя система.

Политзаключенные Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Дмитрий Козлов, Владимир Цыганович, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Катерина Борисевич - все они рассказывали нам о ситуации в стране перед выборами, отважно шли на площади, чтобы показать нам, что происходит на наших улицах.

Поддержите их семьи, напишите политзаключенным журналистам и блогерам письма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они дали толчок белорусской революции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Цепь солидарности в Лошице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика