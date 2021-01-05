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«Баста!»: Свободу белорусским блогерам и журналистам
Источник материала: Хартия'97
«Баста!»: Свободу белорусским блогерам и журналистам
Они дали толчок белорусской революции.
Белорусские журналисты и блогеры не боятся говорить правду
Они дали толчок белорусской революции, подняв множество социальных, экономических, политических проблем, и показали, насколько неэффективна нынешняя система.
Политзаключенные Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Дмитрий Козлов, Владимир Цыганович, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Катерина Борисевич - все они рассказывали нам о ситуации в стране перед выборами, отважно шли на площади, чтобы показать нам, что происходит на наших улицах.
Поддержите их семьи, напишите политзаключенным журналистам и блогерам письма.
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Они дали толчок белорусской революции.
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