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«Пленки КГБ Беларуси»: Аваков анонсировал следственные действия в ЕС по делу Шеремета

06.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Пленки КГБ Беларуси»: Аваков анонсировал следственные действия в ЕС по делу Шеремета

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  • 5.01.2021, 22:37
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«Пленки КГБ Беларуси»: Аваков анонсировал следственные действия в ЕС по делу Шеремета

По словам украинского министра, следователи работают с большим массивом документов.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, украинские правоохранители собираются провести ряд следственных действий на территории Евросоюза в связи с обнародованием материалов прослушки руководства КГБ Беларуси, которое обсуждало убийство журналиста Павла Шеремета, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений… Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы», - рассказал Аваков журналистам в Харькове в среду, 5 января.

Министр подтвердил, что МВД еще в декабре получило опубликованные накануне записи, и следователи уже работают с этими материалами.

«В декабре месяце мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года - последняя дата, по-моему, апрель 2012 года - обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета», - уточнил он.

«Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются», - резюмировал Аваков.

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По словам украинского министра, следователи работают с большим массивом документов.
 
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