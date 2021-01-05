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Дзержинск выходит на протест каждый день
Источник материала: Хартия'97
Дзержинск выходит на протест каждый день
Горожане намерены протестовать до победы.
Дзержинск вышел на ежедневный протест.
«В любую погоду: в туман, дождь и слякоть - Дзержинск будет выходить за права и свободы граждан Беларуси и родного города», - пишут телеграм-каналу
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Горожане намерены протестовать до победы.
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