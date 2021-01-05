ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Леонид Судаленко – на свободе

06.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Леонид Судаленко – на свободе

5
  • 5.01.2021, 22:17
  • 5,507
Леонид Судаленко – на свободе
Леонид Судаленко
Фото: DW

У правозащитника после обыска забрали банковские карточки и ноутбук.

5 января в Гомеле прошли несколько обысков в рамках одного уголовного дела, возбужденного в отношении активиста, участника президентской кампании Владимира Непомнящих. Статья — "Угрозы или насилие в отношении должностного лица при исполнении" (ст. 366 УК). Непомнящих якобы угрожал прокурору.

Сначала обыски прошли у активистов Василия Полякова и Николая Новикова, а также в офисе общественно-политического центра (обыск там продолжался более 9 часов). Силовики забрали ноутбуки, планшеты, флеш-карты, бело-красно-белые флаги, документы. Позже обыск произошел в квартире правозащитника Леонида Судаленко. Вечером стало известно, что он находится на свободе. У него забрали две банковские карточки и ноутбук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У правозащитника после обыска забрали банковские карточки и ноутбук.
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM и A1 раскритиковали рост налогов в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика