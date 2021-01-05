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Леонид Судаленко – на свободе
Источник материала: Хартия'97
Леонид Судаленко – на свободе
У правозащитника после обыска забрали банковские карточки и ноутбук.
5 января в Гомеле прошли
Сначала обыски прошли у активистов Василия Полякова и Николая Новикова, а также в офисе общественно-политического центра (обыск там продолжался более 9 часов). Силовики забрали ноутбуки, планшеты, флеш-карты, бело-красно-белые флаги, документы. Позже обыск произошел в квартире правозащитника Леонида Судаленко. Вечером стало известно, что он находится на свободе. У него забрали две банковские карточки и ноутбук.
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У правозащитника после обыска забрали банковские карточки и ноутбук.
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