Источник материала: Хартия'97

EPAM и A1 раскритиковали рост налогов в Беларуси 7 5.01.2021, 22:07

9,941

Компании опубликовали заявления.

Белорусские компании, которые с 1 января столкнулись с ростом налогов и отменой налоговых льгот, раскритиковали соответствующие решения режима.

«Считаем нужным отметить, что в дополнение к нынешней общей ситуации в Беларуси и на фоне того, что другие страны в регионе (в том числе такие крупные, как Россия и Украина) вводят значительные льготы для ИТ-индустрии и демонстрируют серьезную заинтересованность в привлечении высококвалифицированных и востребованных во всем мире специалистов, непредвиденное повышение налогов может привести к еще большей миграции из страны и повышению репутационных рисков, связанных со стабильностью условий работы в ПВТ», – заявили в ИТ-компании EPAM, пишет dev.by .

Ранее с критикой налоговых изменений выступил и мобильный оператор A1.

«Мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией», – цитировал заявление компании tut.by.

Напомним, что с Нового года выросли ставки подоходного налога для работников компаний-резидентов Парка высоких технологий с 9% до 13%. При этом для ПВТ обещали налоговые льготы на больший период, однако их преждевременно отменили.

С 18% до 30% увеличились ставки налога на прибыль для операторов мобильной связи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .