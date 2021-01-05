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NASA опубликовало лучшие кадры Земли 2020 года
Источник материала: Хартия'97
NASA опубликовало лучшие кадры Земли 2020 года
На МКС ежегодно делают тысячи фотографий Земли.
Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал 20 лучших фотографий планеты Земля, сделанных астронавтами, которые работают на Международной космической станции. Видео с подборкой кадров было опубликовано в YouTube.
"Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи фотографий своей родной планеты ежегодно. Мы попросили людей из отдела изучения Земли в космическом центре Джонсона NASA предоставить ряд лучших фотографий нашей планеты, сделанных в течение 2020 года", − говорится в описании к ролику.
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На МКС ежегодно делают тысячи фотографий Земли.
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