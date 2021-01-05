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NASA опубликовало лучшие кадры Земли 2020 года

06.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

NASA опубликовало лучшие кадры Земли 2020 года

  • 5.01.2021, 22:05
  • 4,266
NASA опубликовало лучшие кадры Земли 2020 года
Фото: nasa / Instagram

На МКС ежегодно делают тысячи фотографий Земли.

Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал 20 лучших фотографий планеты Земля, сделанных астронавтами, которые работают на Международной космической станции. Видео с подборкой кадров было опубликовано в YouTube.

"Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи фотографий своей родной планеты ежегодно. Мы попросили людей из отдела изучения Земли в космическом центре Джонсона NASA предоставить ряд лучших фотографий нашей планеты, сделанных в течение 2020 года", − говорится в описании к ролику.

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На МКС ежегодно делают тысячи фотографий Земли.
 
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