Минское «Динамо» победило СКА, трижды уступая в счете

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одолело питерский СКА — третью команду турнира.



Фото: hcdinamo.by

Матч прошел вечером 5 января на «Минск — Арене» без Егора Шаранговича, вернувшегося в НХЛ.

ДИНАМО: Колосов (Тэйлор); Соловьев, Менелл, Принс (К), Спунер, Митчелл; Фальковский, Еременко, Мосалев, Горбунов, Варфоломеев; Альмквист, Знахаренко, Сушко, Паре, Демков; Воронин, Протас, Усов; Колячонок, Когалев.

ШАЙБЫ: 0:1 — Вей (8:44). 1:1 — Митчелл (11:24). 1:2 — Бурдасов (27:25). 2:2 — Варфоломеев (45:19). 2:3 — Бурдасов (46:18). 3:3 — Принс (55:01). 4:3 — Принс (61:00).

У динамовцев 49 очков и 12-е место, у идущего третьим СКА — 59, но на две сыгранных игры больше. Двумя днями ранее минский клуб был сильнее четвертой команды КХЛ — «Авангарда».