|
Минское «Динамо» победило СКА, трижды уступая в счете
Источник материала: Навiны
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одолело питерский СКА — третью команду турнира.
Матч прошел вечером 5 января на «Минск — Арене» без Егора Шаранговича,
У динамовцев 49 очков и 12-е место, у идущего третьим СКА — 59, но на две сыгранных игры больше. Двумя днями ранее минский клуб был сильнее четвертой команды КХЛ — «Авангарда».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динамовцы в течение трех дней оказались сильнее третьей и четвертой команды КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)