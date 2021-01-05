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Минское «Динамо» победило СКА, трижды уступая в счете

06.01.2021 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одолело питерский СКА — третью команду турнира.

Минское «Динамо» победило СКА, трижды уступая в счете
Фото: hcdinamo.by

Матч прошел вечером 5 января на «Минск — Арене» без Егора Шаранговича, вернувшегося в НХЛ.

  • ДИНАМО: Колосов (Тэйлор); Соловьев, Менелл, Принс (К), Спунер, Митчелл; Фальковский, Еременко, Мосалев, Горбунов, Варфоломеев; Альмквист, Знахаренко, Сушко, Паре, Демков; Воронин, Протас, Усов; Колячонок, Когалев.
  • ШАЙБЫ: 0:1 — Вей (8:44). 1:1 — Митчелл (11:24). 1:2 — Бурдасов (27:25). 2:2 — Варфоломеев (45:19). 2:3 — Бурдасов (46:18). 3:3 — Принс (55:01). 4:3 — Принс (61:00).

У динамовцев 49 очков и 12-е место, у идущего третьим СКА — 59, но на две сыгранных игры больше. Двумя днями ранее минский клуб был сильнее четвертой команды КХЛ — «Авангарда».

 
Теги: Минск
 
 
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Динамовцы в течение трех дней оказались сильнее третьей и четвертой команды КХЛ.
 
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