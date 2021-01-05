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Гомельского правозащитника Леонида Судаленко отпустили после допроса в УБОПиК

06.01.2021 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитника Леонида Судаленко отпустили вечером 5 января после допроса в 8-м (по Гомельской области) управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Гомельского правозащитника Леонида Судаленко отпустили после допроса в УБОПиК

Одновременно с допросом в его квартире прошел обыск, были изъяты ноутбук и банковские карточки.

«Формально допрос был меня как свидетеля по уголовному делу Владимира Непомнящих. Вместе с тем большинство вопросов касались моей юридической и иной помощи людям, которые попали под задержания, штрафы и аресты после выборов. Сотрудника УБОПиК, к примеру, интересовало: откуда у меня деньги на помощь людям для оплаты государственной пошлины при подаче жалоб? Я объяснил, что несколько лет назад я стал лауреатом международной премии в области прав человека и из этой премии выделил деньги на помощь людям. Им в такое верится с трудом», — прокомментировал БелаПАН правозащитник.

5 января в гомельском общественно-политическом центре «Полесская, 52», где занимается своей деятельностью правозащитник, прошел обыск, который длился около 10 часов. Были изъяты 304 предмета, большинство которых — документы, касающиеся административных дел и жалоб участников акций протеста. УБОПиК также изъяло технику и бело-красно-белые флаги.

Кроме того, обыски прошли у активистов и правозащитников Василия Полякова и Николая Новикова. У них изъяли компьютеры. «Также сегодня стало известно, что обыск прошел в Речице у волонтерки, которая помогала мне, — Татьяны Ласицы», — добавил Судаленко.

Проведение обысков представители силовых структур объяснили уголовным делом, возбужденным в отношении активиста Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих, который был задержан 23 декабря. Его обвинили в «угрозе насилия представителю власти».

 
 
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Правозащитника Леонида Судаленко отпустили вечером 5 января после допроса в 8-м (по Гомельской области) управлении по борьбе с организованной преступностью и...
 
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