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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Без испанского стыда: как белорусы под Новый год слушали президента Сравнение новогодних речей Тихановской, Зеленского и Лукашенко.

В начале 2020 года белорусы, казалось, обсуждали новогоднее обращение только одного политического лидера. Речь о президенте Украины Владимире Зеленском. Профессиональный шоумен, в своем динамичном ролике Зеленский разрушил все существовавшие на постсоветском пространстве стереотипы о жанре праздничного обращения к нации.Неудивительно, что в конце 2020 года довелось слышать: «В этом году президенту Беларуси необходимо перенять находки Зеленского. Мы уверены, что Светлана Тихановская так и сделает».То есть не было никаких сомнений в том, что president elected, как представляют госпожу Тихановскую на зарубежных встречах, обратится к белорусам в канун Нового года. И это было как гора с плеч. Ведь все предыдущие -надцать лет последние минуты перед телекурантами проходили в режиме испанского стыда. Торчишь перед телеком с фужером игристого, ожидая, «пака он кончыт». Чего только не пришлось испробовать! И вежливое молчание над оливье, чтобы не обидеть старших членов семьи. И арт-подход — например, подключить на даче испорченный телевизор и представить, что это не президент, а зомби. Или уйти в лес, чтобы отметить Новый год без связи с миром, ориентируясь только по взрывам петард в дальней деревушке.Почему-то я убеждена, что в этом году белорусы даже не думали заниматься новогодним эскапизмом. Напротив — всех нас сплотила невероятная гордость перед экранами телевизоров, компьютеров, смартфонов…И здесь нужно вернуться к Зеленскому. Перед новым 2021 годом и команда Тихановской, и команда Лукашенко явно воспользовались прошлогодним украинским ноу-хау. Но по-разному. Спичрайтеры Тихановской заимствовали риторический приём: «Хто я? Я той, хто…» — разве что заменили рефрен на Купаловское: «А хто там ідзе?» Этот прием помог олицетворить достижения каждого и каждой в Беларуси в деле перемен, которые мы так мечтаем приблизить.А режиссёры Лукашенко наконец выпустили нечто иное, чем статичный кадр «голова — ёлка». Впервые на моей памяти новогоднее обращение Лукашенко было динамичным и показывало не только его. (Я заставила себя посмотреть его только через два дня, специально для того, чтобы написать эту заметку).А ещё Тихановская и Лукашенко позаимствовали приёмы друг у друга. Статичный кадр «голова — ёлка» был в этом году у президент-ки. Только цвета в кадре были национальными, а язык звучал белорусский. Что еще нужно для счастья? Тихановская как будто поставила цель сравнить «президента курильщика» с «президентом здорового человека».А Лукашенко ушёл в глухую защиту. Его речь фактически написана на мемах независимых белорусских СМИ 2020 года. Одно «перевернем страницу», повторенное в канун Нового года, чего стоило…В конце видеоролика Лукашенко был показан в кругу чиновников и знаменитостей, которые остались ему верны.Я считаю неправильным говорить, что новогоднее обращение Тихановской посмотрело больше белорусов, чем обращение Лукашенко. Ведь мы судим только по статистике в интернете, а есть ещё телевидение. Но то, что в этом году для белорусов этот момент был особенным, — факт.Кстати, еще в начале декабря я пыталась спрогнозировать ситуацию двойного поздравления в стихотворении. Почти получилось:МАНТРА-2020Новы год! Новы год!Водзім мы неверагод!А дванаццатай якразПрэзідэнт віншуе нас.Шчасця, плёну, ураджаюНам усім яна жадае,І каб людзі ўсёй краіны:Хлопчыкі, дзядкі, мужчыныІ жанчыны — ад старойДа маленечкай дзяўчынкі –Гэтай радаснай паройАдчувалі пах ялінкі.