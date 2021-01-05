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Бессилие силы. Мнение Федуты
Источник материала: UDF
Я об этом писал неоднократно. И не я один, к счастью. Но те, чьих приказов все еще слушаются силовики, придерживаются иной точки зрения и руководствуются иной логикой. «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». Стратегическое мышление и способность к анализу у власти утрачены. В лучшем случае — остались на уровне планирования конкретных акций. Например, спланировать, как рассредоточить толпу и задержать группу наиболее рьяных недовольных, они еще могут. А вот что делать с этими недовольными дальше, — тут уже тяжело, тут нужен совершенно иной формат мышления.
Превращение властного аппарата в военизированную структуру возможно — в том случае, если «генеральный штаб» этой структуры действительно независим, а верховный главнокомандующий способен руководствоваться не только велением той ноги, с которой он встал рано утром. В период «мягкой реабилитации» Иосифа Сталина популярной была сцена из фильма «Освобождение», когда Сталин выставляет за дверь маршала Василевского: мол, пойдите товарищ Василевский, и подумайте хорошенько. Подумайте — прежде чем перечить вождю. Но Василевский возвращается, подумав, и продолжает настаивать на исполнении предложенного Генштабом плана. И Сталин соглашается с ним. Вот такой он — демократичный «верховный».
Но у нас во власти не осталось Василевских не только в силовых ведомствах, но и в ведомствах сугубо гражданских. Никому не нужно удаляться, чтобы подумать и потом настаивать на собственном плане. Влияние персоны обусловлено близостью к телу «главковерха», близость же к телу гарантирована как раз тем, что твое мнение совпадает со мнением «главковерха». Этот феномен в нашей власти наблюдается уже очень давно. Таким «проводником генеральной линии» в политической идеологии длительное время был Владимир Заметалин, в экономической политике — Сергей Ткачев, при мысли о котором содрогается и по сей день вся белорусская экономика. Лукашенко слушал их так, как он слушал бы самого себя, и слушал потому, что узнавал в их словах собственные мысли. Инакомыслие воспринималось как предательство, как признак нелояльности. И чистка по этому принципу началась уже в 1994 году, а завершилась окончательно в 2020 году.
На основании чего можно принять адекватное ситуации решение? На основании тщательного и всестороннего анализа. Что следует анализировать? Информационные потоки, причем альтернативные, касающиеся различных аспектов функционирования государства.
Мне рассказывали, как в 2016 году планировалась в России разработка стратегической записки на имя Владимира Путина о перспективах развития ситуации в СНГ после аннексии Крыма. Очень интересно планировалось.
У Кремля, как известно, много «башен». Каждая из башен контролирует свои финансовые потоки и имеет свои аналитические группы. Вот все они одновременно и готовили свои справки, встречаясь и общаясь с различными, порой, категорически не согласными друг с другом собеседниками. Потом осмысляли полученную информацию, излагали ее на бумаге. Потом созданные таким образом многостраничные справки упрощались и поступали в одно из управления администрации президента, где уже анализировались, сводились воедино и превращались в четкие формулировки — однако тоже формулировки конкурирующих между собой сценариев. И когда оставались не сводимые воедино сценарии, их описание сокращалось до возможного минимума, после чего итоговые документы поступали на рассмотрение главы российского государства. Так — а не «будет так, как я сказал».
У нас же господствует «будет так, как сказал начальник». И только. И сколько ни наказывай потом за провалы во внешней и внутренней политике, как она может не проваливаться, если анализ сводится к попытке предугадывания варианта, наиболее комфортного для одного человека. И тут наилучшим аналитиком стала бы баба Ванга, за неимением которой можно использовать даже даму Кочанову. Просто потому, что прорицательницы как раз и опираются в своих прогнозах на ничем не мотивированные ожидания клиента. Вы хотите удержать власть? Так удерживайте ее, пока пальцы не посинеют! До последнего омоновца и удерживайте! А что на штыках и дубинках долго не усидишь, так спросить после падения будет уже не с кого: сам дурак!
Ощущение тотального контроля подкрепляется не только отсутствием анализа и адекватного ситуации планирования, но и уверенности в собственной силе. Если у тебя есть дубинка — зачем тебе мозги? А если у твоего оппонента есть мозги, почему ты до сих пор не использовал дубинку, чтобы их вышибить? Это, пожалуй, самый соблазнительный путь. И одновременно — самый простой.
Но он не снимает проблему. Дубинка все время запаздывает по отношению к мозгам. В 2010 году дубинка сработала — так почему не попытаться использовать ту же методику в 2020-м году?! А то, что ситуация изменилась — и экономическая, и информационные потоки другие, и внешнеполитический контекст уже ничем не напоминает события десятилетней давности — так какая разница? Нужно всего лишь увеличить число дубинок и больше заплатить тем, у кого дубинки в руках! Так просто, правда?
Но даже этот простой, на первый взгляд, вариант превращается в наших условиях в дикую пародию на разумное применение силы. «Судить всех!» — включая пожилую женщину, сфотографировавшуюся с кусочком трехслойной — бело-красно-белой — пастилы в руках? «Штрафуем за пикеты!» — вот вылепил человек снеговика, подписал «Жыве Беларусь!», — вот за одиночный пикет мы его судим. И, конечно, вершина государственной идеологически-силовой политики — охота за трусами «неблагонадежного» цвета. Как писал бывший тверской вице-губернатор Михаил Салтыков в «Истории одного города», несть глупости горшия яко глупость. В нашем же случае несть глупости горшия яко демонстрация глупости. Причем публичная демонстрация, чтобы уже всем всё ясно стало.
Приведу пример. Понадобилось главе государства собрать досье на старушку-пенсионерку из Гродно. Собрали целую папочку, страниц на пять. Папочку эту несет в кабинет во Дворце Независимости председатель КГБ — уже далеко не Вадим Зайцев, но еще и не Иван Тертель. Несет в форме, чтобы генеральские погоны звездами блистали. Его в таком роскошном виде снимает телевидение для главной, можно сказать, политической телепрограммы страны. Зачем, спрашивается?
По идее — чтобы запугать всех старушек-пенсионерок. Мол, смотрите, мы и до вас доберемся! Однако по сути картинка о другом. Сидит весь государственный аппарат и видит по телевизору, как шеф главной спецслужбы страны несет главе государства справку о старушке, ничего не решающей даже в пределах родного города и ни на что не влияющей — тем более, на вопросы безопасности. Такую справку районный идеолог подготовить может. Но генерал — это ведь солидно, не правда ли? Так происходит девальвация генеральских погон, а их хозяин становится посмешищем в глазах подчиненных и пока еще находящихся на свободе потенциальных подследственных…
Но проблема в том, что именно спецслужбы являются в нормальных условиях главными поставщиками аналитики на уровень руководства стран и правительств. Не единственными — но одними из основных. И если главная спецслужба страны вынуждена заниматься сбором информации на отставного доцента университета, в силу возраста не занимающуюся политикой в принципе, то можно понять, почему ни на что другое у нее не хватает времени. Так и застывает генерал подле своего командующего в угодливой позе ожидания:
— Чего изволите?
Вот и получите, чего изволили. И против административной ограниченности даже самый большой разум бессмысленен: ограниченность и тупость все равно победят. Сказали — мочим дубинками, вот, будем мочить! Пока новый приказ не поступит.
И так — до последнего омоновца.
Тут места аналитике нет. Тут вообще места разуму нет. Страх перед будущим заставляет уповать на силу и совершать ошибку за ошибкой.
Не поможет.
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Вершина государственной идеологически-силовой политики — охота за трусами «неблагонадежного» цвета.
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