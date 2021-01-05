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Из-за реакции заклятых партнеров Лукашенко пришлось отыграть назад и начать думать о референдуме

06.01.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Из-за реакции заклятых партнеров Лукашенко пришлось отыграть назад и начать думать о референдуме
Фото: ctv.by
В канун Нового года Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) менять конституционные нормы не уполномочено и не будет. И дал понять, что за проект новой Конституции гражданам предложат проголосовать на референдуме.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: неужели Лукашенко действительно рискнет провести референдум при протестных настроениях в обществе?

«Вся тактика Лукашенко заключается в том, чтобы тянуть время»


Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что судя по прежним заявлениям Лукашенко, он не исключал возможности изменить Конституцию решением Всебелорусского собрания.


Из-за реакции заклятых партнеров Лукашенко пришлось отыграть назад и начать думать о референдуме

Фото: racyja.com

«Скорее всего, с его стороны это был пробный шар. И, видимо, реакция заклятых партнеров из России была на него отрицательной. Лукашенко пришлось отыграть назад», – сказал Корнеенко.

Неужели руководитель страны рискнет провести референдум в теперешней ситуации?

«Конечно, нет. Вся тактика Лукашенко заключается в том, чтобы тянуть время – ночь простоять, да день продержаться. Он будет биться за каждый лишний час, чтобы его посинелые пальцы могли подержаться за президентское кресло. Поэтому со стороны Лукашенко выдумок может быть еще много и разных», – считает Корнеенко.

Чего руководитель страны опасается, не объявляя референдум?

«Сегодня ситуация с подсчетом голосов будет не такой контролируемой как раньше – чтобы Лукашенко не делал, как бы не защищал политическое поле. Когда в стране 90% против тебя, трудно найти тех, кто отстоит твою власть. Такое мы уже наблюдали 30 лет назад, когда комиссии, назначенные в парткомах, вдруг престали заниматься фальсификациями. Думаю, Лукашенко тоже об этом помнит, поэтому опасается проведения любого голосования. Поэтому он будет тянуть время, рассказывать сказки о единстве и согласии, о повышении зарплаты к 2025 году и т.д. и т.п.», – полагает Корнеенко.

Но почему бы руководителю страны не предложить на референдум такой вариант Конституции, который устроил бы общество? Допустим, с символическим постом для себя в новой политической системе.

«Так он мог бы это сделать и без изменений Конституции – уйти, оставшись на символическом посту. Но этот человек болен властью, он не может уйти. У Лукашенко нет предложений, которые устроят общество. Их интересы расходятся диаметрально», – отметил Корнеенко.

«Лукашенко может решиться на проведение референдума ближе к концу года»


Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что Лукашенко не будет проводить референдум в условиях политического кризиса.


Из-за реакции заклятых партнеров Лукашенко пришлось отыграть назад и начать думать о референдуме

Фото: belsat.eu

«Это будет означать еще один серьезный удар по системе. Лукашенко запустит инициативу референдума только, когда все протестное движение будут уничтожено, когда любые альтернативные центры будут разрушены, а вся оппозиция превратится в а-ля Воскресенского», – сказал Усов.

На данный момент ситуация выглядит так, что руководитель страны «может решиться на проведение референдума ближе к концу года-началу следующему».

Но важный момент, в чем именно будут заключаться изменения в Конституцию.

«Вероятно, Лукашенко придаст изменениям манипулятивный характер, чтобы перенаправить ожидания людей на референдум, который на самом деле ничего не решит, а лишь создаст иллюзию общественного согласия. По факту изменения Конституции не поменяют сути политической системы», – считает Усов.

Среди формальных изменений может быть введение пропорциональной избирательной системы вместо мажоритарной.

«Выборы будут проходить по партийным спискам, что создаст иллюзию плюрализма и демократии, но решения по-прежнему будут приниматься в Администрации президента. Опять же избирательный процесс будет контролироваться властями. Фактически парламент останется карманным», – привел пример Усов.

По его мнению, все инициативы действующей власти, которые не предусматривают отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных, трансформации режима с авторитарного в демократический, никакого реального смысла не имеют.

«Нужно отдавать себе отчет, что без ухода Лукашенко с поста президента, который он захватил силой, никакие конституционные изменения не будут существенными. Это тоже самое как Лукашенко меняет одну пару носков на другую. Конституция для него – это как носки. Сегодня надел одну пару в полоску, завтра другую в клетку. Суть от этого не меняется», – считает Усов.
 
 
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