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«Приехали неопознанные люди»: сообщается о задержаниях в Новой Боровой. А что происходит у вас под окнами? (видео)
Источник материала: Onliner
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«Скорее всего люди вышли вешать ленточки, а их ждали уже. Возможно засада была, или сдал кто-то. Ибо ждали на обычных машинах-внедорожниках, бусов не было. 90-е вернулись уже», — пишет наш читатель.
Информация о задержаниях в квартале Форрест появилась также в Telegram-канале
«В чате дома пишут, что угрожали оружием жильцам, и ребенок в кустах прятался. Маму оставили, мужчину забрали и еще кого-то», — рассказал наш читатель.
Есть информация и о том, что задержания были в Уручье.
Кроме того, публикуются сведения о задержаниях в минском микрорайоне Запад, сообщается, что там ОМОН задержал четверых человек во время вечерней прогулки.
В дворовом
«Сегодня в 19:40 на пересечении улиц Колесникова и Люцинская задержали двух девушек, девушки стояли в цепочке», — рассказал еще один наш читатель.
Тоже стали свидетелем задержаний? Что происходит этим вечером у вас под окнами? Пишите нам в
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«Приехали неопознанные люди»: сообщается о задержаниях в Новой Боровой. А что происходит у вас под окнами? (видео)
В чат-бот Onliner поступила информация от нашего читателя о задержаниях, которые произошли сегодня вечером в одном из дворов в Уручье. «В нашем “закрытом” квартале...
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