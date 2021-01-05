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«Приехали неопознанные люди»: сообщается о задержаниях в Новой Боровой. А что происходит у вас под окнами? (видео)

06.01.2021 06:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В чат-бот Onliner поступила информация от нашего читателя о задержаниях, которые произошли сегодня вечером в одном из дворов в Уручье. «В нашем “закрытом” квартале двух человек минимум задержали. Приехали на трех машинах неопознанные люди, вроде в повязках дружинников», — рассказал собеседник. Он добавил, что речь о квартале Форрест в Новой Боровой.

«Скорее всего люди вышли вешать ленточки, а их ждали уже. Возможно засада была, или сдал кто-то. Ибо ждали на обычных машинах-внедорожниках, бусов не было. 90-е вернулись уже», — пишет наш читатель.

Информация о задержаниях в квартале Форрест появилась также в Telegram-канале Motolkohelp.

«В чате дома пишут, что угрожали оружием жильцам, и ребенок в кустах прятался. Маму оставили, мужчину забрали и еще кого-то», — рассказал наш читатель.

«Приехали неопознанные люди»: сообщается о задержаниях в Новой Боровой. А что происходит у вас под окнами? (видео)

Есть информация и о том, что задержания были в Уручье.

Кроме того, публикуются сведения о задержаниях в минском микрорайоне Запад, сообщается, что там ОМОН задержал четверых человек во время вечерней прогулки.

В дворовом чате Кунцевщины пишут о задержаниях трех человек на улице Притыцкого.

«Сегодня в 19:40 на пересечении улиц Колесникова и Люцинская задержали двух девушек, девушки стояли в цепочке», — рассказал еще один наш читатель.

Тоже стали свидетелем задержаний? Что происходит этим вечером у вас под окнами? Пишите нам в  чат-бот Onliner.

 
 
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В чат-бот Onliner поступила информация от нашего читателя о задержаниях, которые произошли сегодня вечером в одном из дворов в Уручье. «В нашем “закрытом” квартале...
 
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