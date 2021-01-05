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Instagram удалил аккаунт Ланской, она собирается в милицию

06.01.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Соцсеть Instagram удалила профиль заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской, у певицы было 22 тысячи подписчиков.

Профиль сейчас недоступен. Сообщалось, что он удален, так как нарушает правила сообщества соцсети.

Удаление аккаунта белорусская певица Алена Ланская назвала маленькой пакостью, она рассказала, что не расстроилась, однако собирается обратиться в милицию.

«Можно заблокировать меня хоть в "ВКонтакте", хоть в Instagram, хоть в Facebook – для меня соцсети не имели никогда такой важной роли, как для других людей»,цитирует певицу «Спутник-Беларусь».

Ланская сказала, что если ее страница не будет разблокирована в течение суток, она подаст заявление в милицию «для расследования этого дела».

Певица Алена Ланская представляла Беларусь на «Евровидении» в 2013 году. С августа она активно выступает в поддержку Александра Лукашенко, участвует в провластных автопробегах. В своем аккаунте высказывала в том числе свою политическую позицию, высказывалась против протестов и критиковала экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Ланская отметила, что инцидент с блокировкой показывает, что она все делает в своей жизни правильно.

Ранее Instagram удалил аккаунт ОНТ. На телеканале назвали инцидент атакой деструктивной оппозиции и высказали надежду, что в соцсети разберутся без политической ангажированости. Аккаунт до сих пор недоступен.

 
 
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Соцсеть Instagram удалила профиль заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской, у певицы было 22 тысячи подписчиков. Профиль сейчас недоступен. Сообщалось, что он...
 
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