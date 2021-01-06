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Неизвестные брутально задерживают людей в Минске
Источник материала: UDF
— В нашем дворе по улице Ложинской забрали всех мужчин-соседей, с которыми выходим попить чай и пообщаться по вечерам. Приехали два микроавтобуса и человек 30 в балаклавах и спортивной одежде, — сообщила нам читательница
Сообщается также о задержаниях неизвестными в Уручье и на Притыцкого.
На видео неизвестный держит женщину и угрожает мужчине похожим на пистолет предметом, а затем бьёт ногой.
Люди комментируют происходящее в соцсетях.
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Сообщается о задержаниях неизвестными в Уручье, Новой Боровой, на Притыцкого.
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