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Неизвестные брутально задерживают людей в Минске

06.01.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Неизвестные брутально задерживают людей в Минске
Неизвестные брутально задерживают людей в Новой Боровой, передает TUT.BY. «У меня ребёнок дома, отпустите меня», — кричит женщина на видео.

— В нашем дворе по улице Ложинской забрали всех мужчин-соседей, с которыми выходим попить чай и пообщаться по вечерам. Приехали два микроавтобуса и человек 30 в балаклавах и спортивной одежде, — сообщила нам читательница TUT.BY.

Сообщается также о задержаниях неизвестными в Уручье и на Притыцкого.

На видео неизвестный держит женщину и угрожает мужчине похожим на пистолет предметом, а затем бьёт ногой.







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Сообщается о задержаниях неизвестными в Уручье, Новой Боровой, на Притыцкого.
 
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