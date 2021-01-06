Источник материала: UDF





это хуже чем 90е pic.twitter.com/cSBhh40NNi — julia (@j_matuzova) January 5, 2021

В чате дома девушка пишет, как ее душили, потому что она заступилась за мужа, который заступился за другого человека.

При их ребёнке.

В закрытом дворе Новой Боровой.

Мужа забрали, ее и ребёнка отпустили. — Крошище-Картошище (@coz_i_luv_u) January 5, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестные брутально задерживают людей в Минске Сообщается о задержаниях неизвестными в Уручье, Новой Боровой, на Притыцкого.

Неизвестные брутально задерживают людей в Новой Боровой, передает. «У меня ребёнок дома, отпустите меня», — кричит женщина на— В нашем дворе по улице Ложинской забрали всех мужчин-соседей, с которыми выходим попить чай и пообщаться по вечерам. Приехали два микроавтобуса и человек 30 в балаклавах и спортивной одежде, — сообщила нам читательницаСообщается также о задержаниях неизвестными в Уручье и на Притыцкого.На видео неизвестный держит женщину и угрожает мужчине похожим на пистолет предметом, а затем бьёт ногой.Люди комментируют происходящее в соцсетях.