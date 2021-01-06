|
Лидер профсоюзов Ярошук: Меня тоже собирались устранить
Источник материала: UDF
Александр Ярошук. Фото с сайта belnp.org
«(Я) и сам был в качестве лица, которое собирались, по информации спецслужб, в начале нулевых устранить. Но это уже совсем другая история, как любит говорить Леонид Каневский в своих расследованиях. О ней я поведаю в следующий раз, чтобы добавить еще один пазл и показать, как выращивался в государстве чудовищный монстр, расправляющийся со своими оппонентами. Кровавый монстр, борьбу с которым ведут сегодня белорусы...»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Можно было бы предьявить претензии Андрею Ивановичу за пристрастность... Но приговаривать к физическому устранению за критику...»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)