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Александр Ярошук. Фото с сайта belnp.org

«(Я) и сам был в качестве лица, которое собирались, по информации спецслужб, в начале нулевых устранить. Но это уже совсем другая история, как любит говорить Леонид Каневский в своих расследованиях. О ней я поведаю в следующий раз, чтобы добавить еще один пазл и показать, как выращивался в государстве чудовищный монстр, расправляющийся со своими оппонентами. Кровавый монстр, борьбу с которым ведут сегодня белорусы...»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лидер профсоюзов Ярошук: Меня тоже собирались устранить «Можно было бы предьявить претензии Андрею Ивановичу за пристрастность... Но приговаривать к физическому устранению за критику...»

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил в своем, что его «собирались устранить». Такое заявление он сделал, комментируяо планах по убийству политолога Андрея Суздальцева.