В Швеции ищут желающего уединиться на далеком острове: он должен лишь смотреть фильмы и делиться впечатлениями

Источник материала: ОНТ

Организаторы крупнейшего в Скандинавии форума, Международного кинофестиваля в Гетеборге, ищут добровольца, который согласен провести неделю на острове в полном одиночестве за просмотром фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кинофорума.

Планируется, что избранного на эту работу человека поместят на остров с маяком в Северном море, расположенный на краю архипелага. Это совершенно дикое место, обдуваемое суровыми шведскими ветрами. Неделю человек должен будет в полном одиночестве смотреть лучшие новинки кино. Одно условие – свои впечатления от затворничества с просмотром кинокартин он должен будет отправлять каждый день.

Уточняется, что подать заявку может любой желающий.

Фото paternoster.se

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram