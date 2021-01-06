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В Швеции ищут желающего уединиться на далеком острове: он должен лишь смотреть фильмы и делиться впечатлениями
Источник материала: ОНТ
Организаторы крупнейшего в Скандинавии форума, Международного кинофестиваля в Гетеборге, ищут добровольца, который согласен провести неделю на острове в полном одиночестве за просмотром фильмов. Об этом
Планируется, что избранного на эту работу человека поместят на остров с маяком в Северном море, расположенный на краю архипелага. Это совершенно дикое место, обдуваемое суровыми шведскими ветрами. Неделю человек должен будет в полном одиночестве смотреть лучшие новинки кино. Одно условие – свои впечатления от затворничества с просмотром кинокартин он должен будет отправлять каждый день.
Уточняется, что подать заявку может любой желающий.
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В Швеции ищут желающего уединиться на далеком острове: он должен лишь смотреть фильмы и делиться впечатлениями
Организаторы крупнейшего в Скандинавии форума, Международного кинофестиваля в Гетеборге, ищут добровольца, который согласен провести неделю на острове в полном...
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