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В Швеции ищут желающего уединиться на далеком острове: он должен лишь смотреть фильмы и делиться впечатлениями

06.01.2021 06:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Швеции ищут желающего уединиться на далеком острове: он должен лишь смотреть фильмы и делиться впечатлениями

Организаторы крупнейшего в Скандинавии форума, Международного кинофестиваля в Гетеборге, ищут добровольца, который согласен провести неделю на острове в полном одиночестве за просмотром фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кинофорума.

Планируется, что избранного на эту работу человека поместят на остров с маяком в Северном море, расположенный на краю архипелага. Это совершенно дикое место, обдуваемое суровыми шведскими ветрами. Неделю человек должен будет в полном одиночестве смотреть лучшие новинки кино. Одно условие – свои впечатления от затворничества с просмотром кинокартин он должен будет отправлять каждый день.

Уточняется, что подать заявку может любой желающий.

Фото paternoster.se

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Организаторы крупнейшего в Скандинавии форума, Международного кинофестиваля в Гетеборге, ищут добровольца, который согласен провести неделю на острове в полном...
 
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