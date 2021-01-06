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По Гавайскому острову бродят одичалые куры

06.01.2021 06:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По Гавайскому острову бродят одичалые куры

Гавайский остров Кауаи буквально заполонили тысячи кур, которые живут независимо от людей. Историю рассказывает Oddity Central.

Одичалые птицы расхаживают по пляжам, гуляют по заправкам, возле магазинов и даже могут зайти на территорию аэропорта. Они роются в мусорных баках, похищают еду у местных котов или выпрашивают ее у туристов – тем и живут. Можно сказать, что эти куры стали аналогом голубей в обычном городе.


Бездомный образ жизни куры стали вести после разрушительных ураганов, которые прошли в этой местности в 1982 и 1992 годах. Тогда сильный ветер разрушил множество курятников, а потерявшие дом птицы стали приспосабливаться к новой жизни.

При этом диким курам нельзя наносить вред – на острове их охраняет закон.

Фото: Instagram

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Гавайский остров Кауаи буквально заполонили тысячи кур, которые живут независимо от людей. Историю рассказывает Oddity Central. Одичалые птицы расхаживают по пляжам,...
 
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