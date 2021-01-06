По Гавайскому острову бродят одичалые куры

Источник материала: ОНТ

Гавайский остров Кауаи буквально заполонили тысячи кур, которые живут независимо от людей. Историю рассказывает Oddity Central.

Одичалые птицы расхаживают по пляжам, гуляют по заправкам, возле магазинов и даже могут зайти на территорию аэропорта. Они роются в мусорных баках, похищают еду у местных котов или выпрашивают ее у туристов – тем и живут. Можно сказать, что эти куры стали аналогом голубей в обычном городе.





Бездомный образ жизни куры стали вести после разрушительных ураганов, которые прошли в этой местности в 1982 и 1992 годах. Тогда сильный ветер разрушил множество курятников, а потерявшие дом птицы стали приспосабливаться к новой жизни.

При этом диким курам нельзя наносить вред – на острове их охраняет закон.

Фото: Instagram

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