Американский фармацевт испортил крупную партию вакцин: он считал, что спасает людей от мутации ДНК

Источник материала: ОНТ

В американском Висконсине фармацевт медицинского центра Aurora Health Care Стивен Бранденбург специально испортил более 500 доз вакцины от COVID-19. Он искренне считал, что данный препарат послужит толчком для мутации ДНК у пациентов. Такую информацию приводит CNN.

Теперь американец обвиняется в намеренной порче 57 флаконов с 570 дозами вакцины с дорогостоящим препаратом от компании Moderna. Его нужно было хранить при температуре -70°C, а фармацевт, которому это, разумеется, было известно, достал вакцины из холодильника. Так при комнатной температуре они простояли два дня.

Фармацевт сообщил, что сделал это осознанно, так как считает: вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech не являются безопасными. Американец утверждает, что препараты, в основе которых лежит м-РНК, могут стать причиной мутации в ДНК пациентов, при этом квалифицированные медики считают это невозможным.

Испорченным препаратом успели «вакцинировать» несколько десятков человек. Пока не сообщается о последствиях для здоровья данных пациентов.

В полиции отмечают, что материальный ущерб, нанесенный фармацевтом, оценивают в сумму от $8 000 до $11 000. Американцу грозит штраф до $25 тысяч и тюремное заключение на срок до 10 лет.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram