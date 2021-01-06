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Настоящая мистика! Откуда взялся металлический столб в пустыне, гадают до сих пор

06.01.2021 06:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Настоящая мистика! Откуда взялся металлический столб в пустыне, гадают до сих пор

Откуда появился четырехметровый металлический столб в пустыне штата Юта, в США пытаются узнать до сих пор. Странный предмет в песках был замечен с воздуха. Информация про обелиск появилась в СМИ, но власти отказались назвать месторасположения объекта, хотя это и не остановило любителей приключений.

 
Источник bbc.com

Уже через 48 часов до интересной находки добрались энтузиасты. Координаты столба обнаружили при помощи Google Earth. Первым фото c объектом сделал 33-летний Дэвид Сурбер.


Источник bbc.comУдивительно события развивались дальше. Через несколько дней металлическая конструкция исчезла! Местные власти выступили с заявлением о том, что не имеют отношения к демонтажу.  


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Откуда появился четырехметровый металлический столб в пустыне штата Юта, в США пытаются узнать до сих пор. Странный предмет в песках был замечен с воздуха....
 
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