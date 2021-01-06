Настоящая мистика! Откуда взялся металлический столб в пустыне, гадают до сих пор

Источник материала: ОНТ

Откуда появился четырехметровый металлический столб в пустыне штата Юта, в США пытаются узнать до сих пор. Странный предмет в песках был замечен с воздуха. Информация про обелиск появилась в СМИ, но власти отказались назвать месторасположения объекта, хотя это и не остановило любителей приключений.



Источник bbc.com

Уже через 48 часов до интересной находки добрались энтузиасты. Координаты столба обнаружили при помощи Google Earth. Первым фото c объектом сделал 33-летний Дэвид Сурбер.



Источник bbc.comУдивительно события развивались дальше. Через несколько дней металлическая конструкция исчезла! Местные власти выступили с заявлением о том, что не имеют отношения к демонтажу.





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