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Финны одержали волевую победу над россиянами и завоевали бронзу МЧМ по хоккею

06.01.2021 07:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Молодежка» из Финляндии, одолев в матче за 3-е место команду из России, завоевала бронзовые награды чемпионата мира, который завершается сегодня в Эдмонтоне.

Финны одержали волевую победу над россиянами и завоевали бронзу МЧМ по хоккею
ФОТО: МЭТТ ЗАМБОНИН / HHOF-IIHF IMAGES

Россияне первыми открыли счет, однако развить успех не смогли. А вот игроки из Страны Суоми трижды смогли поразить ворота соперника. Ну а четвертая шайба в пустые ворота стала «вишенкой на торте».

В настоящее время проходит финал, где за золото борются канадцы и американцы. После двух периодов счет 2:0 в пользу США.

 
 
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«Молодежка» из Финляндии, одолев в матче за 3-е место команду из России, завоевала бронзовые награды чемпионата мира, который завершается сегодня в Эдмонтоне.
 
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