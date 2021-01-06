Финны одержали волевую победу над россиянами и завоевали бронзу МЧМ по хоккею

«Молодежка» из Финляндии, одолев в матче за 3-е место команду из России, завоевала бронзовые награды чемпионата мира, который завершается сегодня в Эдмонтоне.



ФОТО: МЭТТ ЗАМБОНИН / HHOF-IIHF IMAGES

Россияне первыми открыли счет, однако развить успех не смогли. А вот игроки из Страны Суоми трижды смогли поразить ворота соперника. Ну а четвертая шайба в пустые ворота стала «вишенкой на торте».

В настоящее время проходит финал, где за золото борются канадцы и американцы. После двух периодов счет 2:0 в пользу США.