150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

Вечером 5 января произошли задержания граждан во дворах минских микрорайонов. Точной информации о количестве задержанных пока нет.





Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 10 задержанных в Уручье и Новой Боровой во время встреч соседей. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» опубликовал данные 18 задержанных в разных районах столицы. Сообщается, что только в Первомайском РУВД находится около 20 задержанных.

В популярных телеграм-каналах опубликована запись с камеры видеонаблюдения в Новой Боровой, на которой неизвестный в штатском удерживает женщину, а когда находящийся рядом мужчина пытается за нее заступиться, наносит удар ногой в живот и направляет в его сторону пистолет.





Судя по видеоматериалам, размещенным в телеграм-каналах, встречи сторонников перемен прошли вечером также на территории жилого комплекса «Маяк Минска», в микрорайонах Грушевка и Лошица. Локальные шествия состоялись в Степянке и Масюковщине.

















Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская осудила задержания участников дворовых акций. «В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебелорусскими и народными», — отмечается в заявлении политика, распространенном ее пресс-службой.

По мнению Тихановской, тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы.

«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Мы будем стоять на своем, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем», — подчеркнула она.

4 января генеральный прокурор Андрей Швед заявил , что его ведомство намерено заняться пресечением дворовых акций протеста. Он отметил, что «ситуация на улицах столицы и других городов абсолютно стабильная, спокойная, но это не значит, что правоохранители и прокуроры должны каким-то образом ослабить свою деятельность или самоуспокоиться».

«Для себя поставили и еще ряд задач, которые также необходимо исполнять в этом контексте. В частности, это вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций», — сказал генпрокурор.

По мнению Шведа, большинство локальных акций «осуществляется за деньги зарубежных спонсоров».