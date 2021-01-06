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150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

06.01.2021 07:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 5 января произошли задержания граждан во дворах минских микрорайонов. Точной информации о количестве задержанных пока нет.

150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 10 задержанных в Уручье и Новой Боровой во время встреч соседей. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» опубликовал данные 18 задержанных в разных районах столицы. Сообщается, что только в Первомайском РУВД находится около 20 задержанных.

В популярных телеграм-каналах опубликована запись с камеры видеонаблюдения в Новой Боровой, на которой неизвестный в штатском удерживает женщину, а когда находящийся рядом мужчина пытается за нее заступиться, наносит удар ногой в живот и направляет в его сторону пистолет.

150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

 

 

Судя по видеоматериалам, размещенным в телеграм-каналах, встречи сторонников перемен прошли вечером также на территории жилого комплекса «Маяк Минска», в микрорайонах Грушевка и Лошица. Локальные шествия состоялись в Степянке и Масюковщине.

150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

 

150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

 

 

150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

 

150 дней протеста: люди выходят несмотря на репрессии

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская осудила задержания участников дворовых акций. «В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебелорусскими и народными», — отмечается в заявлении политика, распространенном ее пресс-службой.

По мнению Тихановской, тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы.

«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Мы будем стоять на своем, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем», — подчеркнула она.

4 января генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что его ведомство намерено заняться пресечением дворовых акций протеста. Он отметил, что «ситуация на улицах столицы и других городов абсолютно стабильная, спокойная, но это не значит, что правоохранители и прокуроры должны каким-то образом ослабить свою деятельность или самоуспокоиться».

«Для себя поставили и еще ряд задач, которые также необходимо исполнять в этом контексте. В частности, это вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций», — сказал генпрокурор.

По мнению Шведа, большинство локальных акций «осуществляется за деньги зарубежных спонсоров».

 

 

Фото и видео из телеграм-каналов motolkohelp и dzechat

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 5 января произошли задержания граждан во дворах минских микрорайонов. Точной информации о количестве задержанных пока нет.
 
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