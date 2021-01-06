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Американцы выиграли МЧМ по хоккею
Источник материала: Навiны
В канадском Эдмонтоне завершился молодежный чемпионат мира по хоккею.
Хозяева первенства в финале принимали «молодежку» из США.
Несмотря на статус фаворита, канадцам не удалось выиграть заветное золото — американцы забросили две безответные шайбы, обеспечившие им победу.
Ранее сообщалось, что
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В канадском Эдмонтоне завершился молодежный чемпионат мира по хоккею.
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